Les Brabançons de la R2 seront sur le gril jeudi et vendredi

Ce sont trois formations du Brabant wallon qui ont le vent en poupe ou qui sont dans une phase ascendante qui s’apprêtent à croiser le fer. Malgré la défaite encourue dimanche dans un derby haletant et en dépit d’un classement pas hyperrassurant, le Nivelles (11e) de Thodoris Alexandridis a montré de belles aptitudes et une foi qui soulève les montagnes. Il est vrai que les Aclots évoluaient dans leur salle face aux Castors. Le Royal Nivelles n’est pas passé loin de l’exploit et était encore à égalité à cinq minutes du terme.