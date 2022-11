Le tour des clubs en P1, Perwez reçoit Tubize-Braine B

Perwez – Tubize-Braine B

Les Rouge et Blanc ont vécu une dernière semaine faste avec une qualification en demi-finale de la Coupe de Brabant et une nette victoire face à Kosova. "On a bien relevé la tête après la défaite à Saint-Josse et on doit poursuivre sur cet élan. Tubize-Braine est une équipe talentueuse avec des jeunes gars comme Pierret ou Butera dont il faut se méfier. Cela marque facilement mais ils prennent beaucoup de buts", lance le T2 Fabian Bamps. Leblois, Chalal, Lambert et Diaw sont de retour. Sanwo, Brassart, Gramme et Toury sont blessés alors que Vanderhaegen est suspendu.

En face, la jeunesse tubizienne a hâte d’affronter l’ogre perwézien. "C’est un candidat au titre, un club qui bosse bien depuis quelques années, note Amaury Toussaint (T1). Ils sont ambitieux, ils ont des moyens mais on aura une belle opposition à leur proposer."

AFC Evere – Genappe

Le gain de la première tranche aurait-il eu un impact négatif sur les prestations des Genappiens ? Battus à Kosova et contre la RULO, les hommes de Vincent Kohl doivent se reprendre. "On joue l’AFC puis le Stade Everois et le carton plein est obligatoire si on ne veut pas se faire distancer, raconte Boris Adam (T2). On sort de deux mauvais résultats et tant mentalement que physiquement, on doit trouver des solutions pour remettre la machine en route." Berdayes et Jonckheere sont suspendus, Pête est toujours blessé alors que Dutrieux et Becker sont de retour aux entraînements.

Kosova – Lasne-Ohain

Nouveau dauphin du leader du Sporting Bruxelles, la RULO reste sur un étincelant 12/12 et espère poursuivre son carton plein chez un Kosova jamais facile à dompter dans ses installations. "Le groupe est en confiance après cette succession de beaux résultats mais il est important de ne pas fanfaronner et de retomber les pieds sur terre. Kosova possède des joueurs de qualité avec trois attaquants assez rapides. On va essayer de ramener quelque chose pour continuer à rester accrocher au bon wagon", argumente le T1 Christophe Collaerts.

Laklia est suspendu, F. Demeur absent.