Quarts temps: 16-19, 11-16, 15-10, 12-18

BRAINE (15/31 à 2 pts, 4/20 à 3 pts, 12/16 LF, 35 rbds, 13 ass., 17 ftes): KROSELJ 4, Leblon 3 (1x3), SARR 16, TADIC 9, LELIK 8 (1x3), Uro Nilie 8 (2x3), LINDSTROM 6, Devos L. 0, Fogg 0.

CADI LA SEU (15/35 à 2 pts, 9/21 à 3 pts, 6/10 LF, 30 rbds, 19 ass., 18 ftes): Koenen 10 (2x3), Kovacevic 4 (1x3), RAVENTOS 7 (2x3), Brolons 6, BAHI 8 (2x3), Ramette 4, PENA 2, Pujol 4, Soler 0, STRAUTMANE 6 (2x3), Kostourkorva -, TUNSTULL 12.

La tâche se complique pour Braine sur la scène européenne après la défaite, ce mercredi soir, face au club espagnol de Cadi La Seu. Un succès aurait placé les Castors dans une position idéale à mi-parcours en vue de la qualification. Il n’en est rien et pour espérer terminer à la seconde place du groupe I, il faudra aller forcer un exploit en terre espagnole, en excluant bien évidemment une défaite à domicile face à Grengewald.

C’est dommage, d’autant qu’il y avait la place pour s’imposer face aux coéquipières d’Elise Ramette, auteur par ailleurs d’un bon match face à son ancien club. Les Brainoises avaient tout en main pour accrocher un second succès, mais un manque de constance dans le jeu, voire de concentration, a signé leur perte. À deux minutes du terme (52-55), tout était encore jouable, mais la défense brainoise a pris l’eau de manière incompréhensible, offrant sur un plateau la victoire à une équipe catalane prenable ce mercredi soir. "C’est Noël avant l’heure, lançait un coach brainois furax. On offre des cadeaux et on leur donne cette victoire sur un plateau. On a commis de grosses erreurs défensives tout au long du match sur des choses qu’on tra vaille tout le temps. On a vu quatre vidéos, on a répété les systèmes et pourtant mes joueuses commettent les mêmes erreurs et font preuve d’une amnésie fatale face à une équipe qui shoote à 43% à 3 points."

« Je ne sais pas ce qu’il se passe dans la tête des joueuses »

Et le coach de pointer aussi de grosses erreurs individuelles à l’image de la Canadienne Fogg, pas du tout dans le match. "J’en viens à me demander à quoi elle sert, balançait un Frédéric Dusart très irrité. Je ne sais pas ce qu’il se passe dans la tête des joueuses. Si on ne règle pas ce problème de concentration et d’intelligence de jeu, on terminera troisième et on n’aura pas un goal average suffisant pour passer. Mais on ne peut que s’en vouloir."

Braine pourrait effectivement se mordre les doigts au décompte final. La semaine prochaine, les Castors s’en iront défier l’actuel leader du championnat espagnol sur son propre terrain.