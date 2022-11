D3A ACFF : Steve Dessart et Lorenzo Luciana, un nouveau duo à la tête de la RAS Jodoigne

Les dirigeants de la RAS Jodoigne n’ont pas traîné à trouver un successeur à Jérôme Terwagne. Ils ont opté pour un duo composé de Steve Dessart et Lorenzo Luciana. Les deux hommes arrivent de Waremme dont ils dirigeaient encore l’équipe il y a quelques semaines. Eddy Shamavu et Luc Bertrand font toujours partie du staff. Les nouveaux entraîneurs dispenseront leur premier entraînement ce jeudi soir et ils prendront place sur le banc dimanche contre Tournai.