Sept matchs consécutifs pour le Jodoignois Delsaut

Arnaud Delsaut était qualifié pour le tableau final en mixte qu’il jouait avec sa compagne. En simple et en double, il a dû passer par les tableaux qualificatifs. "Nous avons conçu le tournoi pour que les élites accèdent directement au tableau final le dimanche et éviter qu’il y ait trop de matchs déséquilibrés. Ils sont au-dessus du lot", explique le Brainois Olivier de Nieuport, responsable communication et événements à la ligue francophone.

Arnaud Delsaut était engagé dans les trois disciplines. "Cela me permettait de jouer plusieurs matchs en cas d’élimination rapide."

En simple, il était tête de série numéro huit. Il a entamé le tournoi à 10 h 50 avant d’enchaîner plusieurs matches: "J’ai gagné les deux premiers simples en trois sets."

À 14 h 20, il s’alignait en double avec Indy Thys, de Jodoigne lui aussi. Ils se sont imposés 21-19 et 21-18.

Victime de crampes

Vers 15 h 30, Arnaud Delsaut reprenait en simple, contre Seppe Mas. Il s’est imposé en deux sets, 23-21 et 21-10. "J’ai été victime de crampes. Je n’arrivais plus à bien positionner mes jambes. Je savais que ce serait compliqué si je passais plusieurs tours."

Il a usé de sa technique et de son aptitude à jouer au filet pour s’imposer. "Mon adversaire était lui aussi un peu court physiquement. J’aime bien jouer au filet. J’étais prêt à attaquer le volant dès qu’il envisageait de se présenter au filet."

Arnaud Delsaut a encore joué en double ensuite, match qu’il a perdu sur un double 21-15. Il n’en avait pas terminé. Il enchaînait avec un simple contre Alexandre Lallemand qu’il perdait 20-22 au deuxième set avant d’entrer dans le tournoi en mixte avec sa compagne, au niveau des quarts de finale. Ils ont perdu en trois sets (17-21, 21-16, 15-21). "J’étais venu pour jouer des matchs. J’ai été servi", souriait-il. Il a en effet enchaîné sept matchs samedi.