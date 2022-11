N2A : Limal/Ottignies a bien maîtrisé son sujet contre Chaumont

Philippe Vanescote, T2 de Limal, était T1 la saison dernière lorsque les Chaumontoises avaient causé du souci aux Limaloises. "Nous avons bien négocié la rencontre ce dimanche face à Chaumont (25-12, 25-21, 25-16, NDLR). Les Chaumontoises ont une école de volley-ball, cela travaille bien. Ce sera certainement plus difficile au retour. Nous avons appuyé sur les points faibles de nos adversaires, en servant dans certaines zones de jeu. Nos adversaires n’arrivaient pas à passer par le centre et elles se sont emmêlé les pinceaux. Cela dit, le score est un peu sévère", soulignait-il.

L’équipe de Limal/Ottignies a une équipe assez jeune : les joueuses ont maximum 25 ans. Elles ont par contre déjà accumulé pas mal d’expérience. Plusieurs joueuses ont côtoyé des niveaux supérieurs à la nationale 2. "Lola Lo Guasto n’a pas tremblé au service en fin de troisième set. Elle a réussi deux aces là où une joueuse avec moins d’expérience aurait eu tendance à frapper dans le filet", soulignait Philippe Vanescote.

Il n’y a aucun doute, la formation limaloise a franchi un cap par rapport à la saison dernière. "Le noyau est plus fort. Lors des transferts, ce sont les joueuses qui nous ont contactés pour nous rejoindre. C’est inédit."

Pas de pression inutile

Limal/Ottignies peut viser le haut du classement. "L es équipes francophones sont en tête. Contre Chaumont, c’était notre premier match contre une équipe du sud du pays. Nous devons encore jouer Namur, Waremme, Gembloux. Nous devons nous attendre à des rencontres très tendues."

Philippe Vanescote pense que l’équipe ne doit pas déjà se focaliser sur la ligne d’arrivée. "On doit continuer à s’entraîner avec entrain, ne pas porter le regard sur la ligne d’arrivée. On doit jouer match après match, jouer chaque match pour le gagner et surtout ne pas se mettre de pression inutile en abordant le match en pensant que l’on ne peut pas le perdre. Toutes les équipes situées derrière nous n’auront rien à perdre lorsqu’elles nous rencontreront."