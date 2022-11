Un triplé et une prestation cinq étoiles que le Tubizien savourait. "C’est une grosse satisfaction personnelle. Inscrire trois buts, ça met toujours en confiance, débute-t-il. C’est aussi très important pour l’équipe. Nous savions qu’il y aurait des espaces, on m’a dit de prendre la profondeur, j’ai pu bénéficier de ces espaces en essayant de marquer un maximum de buts."

Avec ce triplé, Leite voit son compteur buts passer à sept. De quoi confirmer sa bonne entame de saison. "Je suis assez content de mon début de saison mais c’est loin d’être fini, il y a encore beaucoup de matchs à disputer. Mon objectif est de servir le collectif mais si je peux au passage améliorer mes statistiques personnelles, je le ferai."

Arrivé cet été à la RUTB, le Français a rapidement trouvé sa place dans le groupe. "J’ai été bien accueilli, je me suis très bien adapté et l’ambiance dans le noyau est excellente."

Un joueur arrivé en provenance de Deux Acren. "J’avais été séduit par le projet sportif, j’ai directement accroché avec la direction et ce groupe. Ça s’est rapidement confirmé sur le terrain et je sens qu’il y a tout pour réaliser une bonne saison. Le groupe est soudé, à nous de tout donner pour voir au terme de la saison si nous sommes en mesure d’atteindre nos objectifs."

Très bon ce dimanche à Ganshoren, Keeliane Leite sait toutefois qu’il peut faire encore mieux. "Je pense que je peux encore progresser physiquement et tactiquement. Je dois également être plus tueur devant le but et augmenter mon volume de jeu. Mais petit à petit, je monte en puissance et j’espère atteindre mon plus haut niveau le plus rapidement possible."

Une prestation qu’il espère pouvoir confirmer le week-end prochain lors de la réception d’Hamoir au stade Leburton.