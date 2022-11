D3A: Jérôme Terwagne remercié à Jodoigne, le staff assure l'intérim

Le récent bilan de 1/18 n’était plus tenable pour le coach. "On peut gagner, perdre ou partager l’enjeu lors d’un match mais il y a surtout la façon dont on joue qui importe et ce n’était pas bon. On aurait pu marquer plus qu’un but en première mi-temps à Gosselies mais en deuxième, on a vu un Jodoigne avec les jambes coupées et qui a perdu son football. Il y a clairement un problème de confiance dans le groupe."

Et l’entraîneur en a fait les frais. "Tenant compte de l’évolution négative des résultats des dernières semaines et afin d’essayer d’inverser la tendance, Jérôme Terwagne et la direction du club ont, de commun accord, décidé de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat."

Arrivé au club en juillet dernier pour succéder à Christophe Kinet, Jérôme Terwagne ne sera resté que trois bons mois à la Cabouse. Son bilan en championnat se résume à un excellent début de compétition (11/15) avant une catastrophique fin de première tranche et une défaite à Gosselies (3/18), soit 4 victoires, 2 matches nuls et 5 défaites.

Le club est à la recherche d’un nouveau T1 et le staff assure l’intérim. "On se donnera le temps qu’il faut mais le temps presse", termine Jean Winnepenninckx.