Une situation qui se répète au fil des semaines et qui fait de l’arrière-garde rebecquoise la plus mauvaise défense de la série, avec (déjà) 24 goals concédés. Si cette statistique est forte heureusement comblée par un rayon offensif plus que prolifique, puisque paradoxalement Rebecq présente la meilleure attaque du championnat, les raisons de ces buts trop souvent concédés ne sont, selon Maxime Vandermeulen, pas à relier à un manque de qualités. "On réalise tous un très bon match ce dimanche à Hamoir. Mais comme quasiment chaque semaine, l’histoire se répète. On prend chaque fois ce ou ces but(s) qui nous empêchent de concrétiser nos bonnes prestations en victoire. Il n’y a pas encore vraiment eu un match cette saison où on ne méritait pas de gagner à l’issue de la rencontre. On preste bien, offensivement tout roule, mais à chaque fois on a ce coup du sort qui ne nous permet pas de prendre trois points. Et la plupart des buts encaissés proviennent d’un exploit individuel, ou clairement d’un coup de chance, comme ce week-end encore, où on encaisse sur un coup franc direct, dont le buteur n’en mettra qu’un comme celui-là dans sa carrière. On a l’impression que face à nous, tous nos adversaires ont une réussite offensive incroyable. La balle ne tourne pas pour nous, alors que finalement on a pris peu de buts de plein jeu, ce qui est révélateur quant à la qualité de notre défense."

Une situation qui n’entrave cependant en rien la confiance du dernier rempart rebecquois, pour qui les objectifs énoncés en début de saison, à savoir jouer le Top 3, ne doivent pas être revus à la baisse, et ce malgré ce début de saison en demi-teinte. "Je pense que personne ne peut remettre en question la qualité qu’il y a au sein du groupe. On a vraiment de bons joueurs, mais parfois on a le sentiment que les qualités individuelles ne parviennent pas encore à fonctionner collectivement. Il manque un petit quelque chose pour l’instant, mais je reste convaincu qu’une fois ce déclic arrivé, on prendra notre envol pour de bon. La saison est encore longue, il y aura encore des rebondissements, restons confiants."