TDM2: Nivelles affole les stats pour son 6 sur 6

Quarts temps: 26-21, 17-17, 20-11, 17-12.

NIVELLES: Cockmartin 9, Van Rysseghem 3, Renard 5, Bataille 16, Navez 18, Martinez 3, Di Francesco 7, Goffin 4, Loubieres 1, Mulumba 0, Renversez 13, Bizet 2.

Si le début de rencontre des Nivellois n’est pas vraiment euphorique, il est quand même efficace et permet de créer déjà un premier écart (26-21). Les Liégeois décident de fermer la porte et si cela leur permet de faire jeu égal avec les Nivellois, cela donne un tas de lancers francs aux joueurs de Phivos Livaditis qui ne tremblent pas pour empiler 13 lancers sur les 17 points marqués dans ce second quart. C’est amplement suffisant pour finalement rester devant à la mi-temps (43-38).

Au retour des vestiaires, Charly Navez et Cyril Bataille haussent le ton pour Nivelles. Les Liégeois ne trouvent pas de solutions et laissent donc Nivelles filer à 63-49 (30e). Le break est fait et Phivos Livaditis peut faire tourner son banc et donner quelques minutes de jeu à Martinez et Van Rysseghem. Ce dernier quart donnera aussi l’occasion à Nivelles d’aligner encore quelques les lancers francs pour finalement sortir du match avec un joli 19 sur 29 à cet exercice.

C’est à l’image des autres stats des Nivellois et c’est de très bon augure avant le périlleux déplacement et le match au sommet de dimanche prochain, à Tongres. Tongres qui s’est aussi imposé, dans le derby du Limbourg contre les promus de Stevoort (65-78). "Six sur six. Nous avons franchi le cap Esneux Saint Louis aussi, salue, soulagé, le coach aclot Phivos Livaditis. Malgré une première mi-temps un peu mitigée où on s’en sort avec 5 points d’avance grâce à trois lancers francs arrachés et réussis par Carlo Di Francesco. Ensuite on déroule enfin notre jeu dans le troisième quart avant de gérer le dernier presque à notre guise. Car il faut admettre que l’on s’en sort bien avec un score à mon sens un peu sévère pour l’adversaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous nous sommes bien battus sur les ballons un peu chauds en seconde période. Certainement mieux que notre adversaire."