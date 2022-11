P3D: Walhain a bien maîtrisé Mélin, Huppaye renoue avec le succès

Deuxième succès en trois rencontres pour les Gréziens. "C’est positif au niveau du résultat mais pas en ce qui concerne la manière, résume Nicolas Gilles (T1). Après une bonne première mi-temps, on devait tuer ce match cent fois mais on ne l’a pas fait et on s’est mis en difficulté dans le dernier quart d’heure."

Orp est chaque fois revenu au score. "Ça s’est joué sur des détails car on peut faire 3-3 et on prend le 4-2 sur le contre, précise Gaëtan Gramme (T1). On a quand même continué jusqu’au bout et on revient à 4-3 mais il était trop tard. On est forcément déçu et les gars étaient un peu abattus car on méritait largement le point, mais ces jeunes sont parfois un peu perdus au niveau des consignes."

Walhain – Mélin3-1

Buts: Meys (1-0, 40'), Ba. Koninckx (2-0, 65'), Jamai (2-1, 76'), Meys (3-1, 83').

C’est en première période que les Mélinois ont laissé passer leur chance. "On a pris cette mi-temps à notre compte mais on n’a pas marqué nos occasions tandis qu’eux ont concrétisé leur première, regrette Benoit Lamine (T1). Malgré un petit sursaut à 2-1, on a été moins bon dans les duels et sur les deuxièmes ballons en seconde période. On a fait un bon match dans l’ensemble et ça s’est joué sur des détails." Walhain a bien géré les événements après le repos. "Mélin méritait mieux qu’un score de 1-0 en notre faveur à la pause avec, notamment, un bel arrêt de notre gardien, note Mathieu Michielsens (T1). À la reprise, on a poussé pour faire 2-0 puis eux ont aussi poussé à 2-1 mais on a mis le troisième sur un contre rondement mené. Je tiens aussi à féliciter l’adversaire et son douzième homme pour leur fair-play."

Jodoigne B – Ronvau 3-5

Buts: Ingberg (0-1, 23'), Reuter (1-1, 27'), Ingberg (1-2, 29'), Vincelot sur pen. (2-2, 32'), Delikus (2-3, 55'), Ingberg (2-4, 78'), Mirabel (3-4, 85'), Ingberg (3-5, 87').

En tenant compte du forfait général d’Ottignies B, les Chaumontois n’avaient plus gagné depuis deux mois. "Ce fut un match ouvert et plaisant pour les spectateurs avec une issue heureuse pour nous, avance Laurent Godelet (T1). On a chaque fois pris l’avance en première mi-temps et les quelques changements opérés dans le vestiaire nous ont permis de reprendre directement l’avance. On a bien géré ce match car nous avons été mis deux ou trois fois en difficulté mais à cause de nous." Le coach jodoignois, Johan Grommen, semblait très énervé après la défaire de sa jeune équipe qui est pourtant revenue au score à deux reprises en première mi-temps, ce dimanche après-midi.

Huppaye – Chastre B 3-0

Buts: Heye (1-0, 20'), Dubois (2-0, 36'), Heye (3-0, 55').

Huppaye restait sur un maigre bilan de 1/9 avant le match d’hier et les locaux ont finalement assuré l’essentiel "car c’était l’un des plus mauvais matches auxquels j’ai assisté dans ma vie, explique Marc Warnant (T1). On gagne 3-0 mais ce fut exécrable des deux côtés. Ce qui a fait la différence ? On a marqué trois fois, notre gardien a réalisé deux arrêts miraculeux en première mi-temps et il arrête un penalty en deuxième."