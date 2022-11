P2B: Lasne-Ohain B crée la surprise à Villers

Après une première mi-temps équilibrée et un score de parité logique à la pause, Braine a pris le dessus en seconde période. "Déjà en première mi-temps, on rate plusieurs reconversions et on a un but annulé, remarque Axel Smeets. On a bien géré le match et on mérite notre victoire en jouant plus vite en seconde mi-temps."

Pour Jodoigne, qui aligne un septième match sans victoire, les regrets sont là. "On a disputé une très bonne première mi-temps, Braine mène contre le cours du jeu et ce qu’on avait mis en place a bien tenu la route, lance Martin Dehut. Malheureusement, les joueurs ont fait le contraire de ce qui était demandé en seconde période et ce fut moins bon. Il faudra être plus réguliers 90 minutes si on veut renouer avec la victoire."

Auderghem2 Wavre-Limal1

Buts: Martinez (1-0, 43’), Nicaise (1-1, 60’), Martinez (2-1, 65’).

Match compliqué pour Auderghem qui a joué les vingt dernières minutes en infériorité numérique "contre une bonne équipe de Wavre-Limal qui ne mérite pas sa place au classement", remarque Jean-Claude Delmoitié. "On n’a pas été aussi transcendants que ces dernières semaines mais il y a parfois des matches qui se gagnent comme ça."

Limal a disputé un bon match mais ce ne fut pas suffisant. "J’ai vu un très bon Limal, ajoute Cédric Vanton. On a dominé tout le match mais ils ont mis leurs occasions et nous pas."

Villers3 Lasne-Ohain B4

Buts: Tonneau (0-1, 36’), Nachtergaele (1-1, 45’), Van Roy (2-1, 53’), Tonneau (2-2, 55’), Herkt (2-3, 65’), Lenoir (2-4, 74’), Van Roy (3-4, 90’).

Match à rebondissements, riche en occasions et en buts hier après-midi à Villers. "Après un quart d’heure, tout le monde a vu qu’on allait passer au-dessus de Lasne-Ohain mais on galvaude beaucoup et c’est 1-1 à la mi-temps, raconte Frédéric Balan. On passe devant à la reprise puis ils reviennent sur un penalty litigieux et une frappe venue de nulle part qui les remet devant. Il y a beaucoup de frustration après cette rencontre."

Pour Lasne-Ohain, la victoire fait le plus grand bien. Au moral mais surtout au classement. "On ne mérite pas spécialement la victoire car la première mi-temps ne fut pas bonne et Villers aurait pu en mettre un ou deux de plus, ajoute Jerry Berger. Mais en deuxième mi-temps, j’ai vu quinze guerriers et la victoire fait un bien fou."

Ophain 5 Stéphanois2

Buts: Barbieux (1-0 et 2-0, 30' et 37'), Boets sur pen. (3-0, 54'), George (4-0, 71'), Corveleyn (4-1, 74'), Dequenne (4-2, 78'), Boets (5-2, 90').

Pas du beau football, mais une belle victoire pour Ophain. "Globalement, c’est mérité. Ce n’était pas un grand match de foot, mais on arrive à faire le 4-0. On a un peu relâché après mais la victoire est là, indique Romuald Lecocq. Vu notre statut, on se devait de gagner et on l’a fait. Après on n’a pas été totalement présent, on a manqué d’intensité et d’agressivité de temps à autre."

Saintes 4 Chastre0

Buts: Es-Sadiki (1-0, 5'), Basbas (2-0, 30'), Es-Sadiki (3-0 et 4-0, 58' et 85').

Saintes continue sa spirale positive en s’imposant facilement contre Chastre. "On démarre très fort sur notre première occasion, avec mon back droit qui dribble toute l’avant-garde de Chastre pour ensuite la donner à Khalid (Es-Sadiki). Ensuite, on a un petit coup de mou pendant 10 minutes, sans forcément être en danger. Mais directement après on marque ce deuxième but qui casse le moral à Chastre. Et puis on a déroulé. Es-Sadiki aurait même pu encore en mettre quelques-uns. Donc victoire méritée qui n’a fait planer aucun doute", indique Dorian Nizot (T1).

Une défaite qui ne semble pas avoir atteint Hassan Riani, qui a vu beaucoup de positif de la part de ses joueurs. "C’est une défaite un peu sévère à mon goût. Les joueurs de Saintes ont été réalistes, mais on s’est aussi créé des occasions. Le but encaissé très vite a un peu libéré mes joueurs, parce qu’ils étaient un peu crispés au début. Et quand on arrive à notre moment fort, on encaisse le deuxième. Mais ça reste de bon augure pour la suite parce qu’on s’est battu, on a proposé des choses. On a montré une belle prestation mais on n’a pas été efficace."

Rixensart 3 La Hulpe2

Buts: Maeyens (1-0 et 2-0, 30' et 55'), Salawa (2-1, 65'), Lucas (2-2, 75'), Boutzamat (3-2, 81').

"C’était un beau derby. Décidément, ils sont pour nous cette saison, s’amuse Pierpaolo Giunta (T1) après la victoire de son équipe. " On a fait très beau match. On a joué un peu différemment vu qu’on connaissait bien l’équipe adverse. Et les gars ont fait le boulot, j’avais demandé à l’équipe de rester concentrée pendant 90 minutes et c’est ce que les gars ont fait. C’est une belle victoire de groupe. Le banc a même participé à la victoire puisque c’est Boutzamat, qui était rentré dix minutes plus tôt, qui a marqué. "

Du côté de La Hulpe, on salue la stratégie réussite de leur adversaire du jour. "On a joué contre une équipe de Rixensart très défensive. Ils nous laissaient le ballon. C’est un peu dommage parce qu’on ne mérite pas de perdre. Mais Rixensart a mis un plan tactique contre nous qui a fonctionné. Quand on est revenu à 2-2, on a eu l’occasion de mettre le troisième, on a même continué à pousser après. Mais au final c’est tomber de l’autre côté", explique Stéphane Vandorpe (T1).

Waterloo 9 Nivelles2

Buts: Jamotte (4 buts), Dassy (1), Pirotte (3), Benga (1), Tatete (1), Wets (1).

"Pour commencer, c’est un très grand soulagement de pouvoir rejouer un match de foot sur un terrain normal", lance Patrick Cousement, faisant référence au match de mardi dernier à Saintes. "On a mis le turbo pendant le premier quart d’heure. On a pu appliquer notre style de jeu, un jeu de possession au sol. On a ensuite eu un petit relâchement parce qu’on pensait que ça allait être assez facile. On a peu de nonchalance devant le but. Et puis en seconde période, pendant 10 minutes, on a eu très très dur. Nivelles nous a mis en difficulté. Heureusement Jamotte fait le 4-1. Après, Nivelles a baissé les bras et on est passé au-dessus."

Même s’il ne conteste pas la victoire de son adversaire du jour, Patrick Longfils (T1) ne s’est pas senti aidé par les décisions arbitrales. "On commence très mal le match. Après quinze minutes de jeu c’est déjà 2-0 sans que Waterloo ne soit brillant. On accuse le coup. À la mi-temps, on revient avec de nouvelles attentions et on revient à 3-1. Et encore une fois, on aurait pu faire le 3-2 sur une faute de main flagrante pas sifflée. Et après le château de cartes s’est écroulé. Honnêtement, il y a quatre goals de Waterloo qui aurait dû être sifflés hors-jeu. Dans le match, Waterloo est bien meilleur que nous. Mais si en plus l’arbitre est de leur côté, ça nous affaiblit automatiquement."

Rebecq B 1 ES Braine1

Buts: Depotbecker (0-1, 41'), Staquet sur pen. (1-1, 87').

Rencontre quasiment parfaite pour les Rebecquois selon le T1 Francesco Marrella. Il n’a manqué qu’un deuxième but. "Au niveau du score, je suis resté un peu sur ma faim par rapport à ce nul", indique d’abord l’entraîneur. "On s’attendait à une réaction des joueurs après la débâcle de la semaine passée contre Chastre (défaite 4-1 ndlr.), et cela a été le cas. On a répondu présent. On a livré une prestation plus qu’honorable, un vrai match. Tout était réuni, le seul bémol c’est ce deuxième petit but qu’on n’a pas su mettre. Avec un brin de réussite, on pouvait gagner ce match. "

Malgré le point pris, Michaël Ghion (T1) regrette l’irrégularité de son équipe dans les résultats. "Pour être honnête, le nul est logique. Mais je suis déçu parce qu’on ne sait pas enchaîner deux bonnes prestations abouties. C’est assez frustrant. On arrive quand même à mener après avoir raté l’immanquable. De nouveau en deuxième mi-temps, quand il faut tuer le match. on ne le fait pas. Mais il faut dire aussi que c’est grâce à notre gardien (Luca Biason) qu’on a maintenu le cap contre Rebecq."