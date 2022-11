Arbitre: Eddy Swiggers

Cartes jaunes: Pierret, Laklia, Van Landschoot, Berdayes, Jonckheere

Buts: Laklia (0-1, 47'), Ceusters (0-2, 75')

GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Brichart L., Jonckheere, Van Landschoot, Maistriaux, Roulez, Fabry (90' Chyrchel), Berdayes (90' Brichart B.), Queimadelas (65' Marques Tereso), Sanchez Y Garcia (65' Rosart).

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R., Charpentier, Desnel, Laklia (92' Dewitte), Theys, De Coene, Relecom, Goffart, Ceusters (77' Demeur F).

On joue la 50e minute de jeu quand le penalty de Maistriaux est brillamment stoppé grâce une parade salvatrice de Pierret ! C’est le tournant de la rencontre et quand on l’analyse de plus près, cet arrêt n’est ni un coup de bol ni un coup du hasard. Quelques secondes avant le tir de l’attaquant genappien, le coach lasnois Christophe Collaerts avait fait de grands signes pour indiquer à son dernier rempart de quel côté il devait plonger. "J’avais visionné quelques vidéos et je savais que Maistriaux allait tirer à la droite du gardien. J’ai eu du flair et c’est tant mieux", rigolait le T1 de la RULO.

Avant cela, on a eu droit à un derby intense et engagé mais sans réelle possibilité – excepté cette tête de Roulez – au cours d’une première mi-temps dominée et maîtrisée par un Genappe qui s’est cassé les dents sur le bon bloc lasnois. Le retour des vestiaires est magique pour la RULO. Sur une interception dans le cœur du jeu, Ceusters glisse le cuir à un Laklia inspiré qui, d’une frappe imparable, crucifie Hannon dès la 47e minute. Fautif sur l’action qui amena le penalty trois minutes plus tard, Pierret se rattrapa finalement magnifiquement bien et permit à son équipe de continuer à exister.

Bien en place défensivement et faisant preuve d’une solidarité sans faille, la RULO joue la carte de la contre-attaque et sur un centre de Theys à un quart d’heure du terme, c’est Goffart qui remise pour un Ceusters qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond. Sonnés, les hommes de Vincent Kohl ne parviendront plus à réagir ni à se procurer la moindre occasion dangereuse.

Plus incisifs, les Lasnois n’ont pas volé leur victoire. "Le plan de ne pas leur laisser d’occasion a merveilleusement bien fonctionné. On savait que si on venait ici et qu’on ouvrait tout, des gars comme Maistriaux ou Roulez allaient en profiter donc l’idée était de jouer en bloc solide. À part ce penalty et la possession, Genappe n’a rien eu alors que nous repartons avec les trois points", se félicitait un T1 lasnois très heureux.

En face, on n’a senti aucune révolte du côté de Genappe. "Nous n’avons pas réussi à trouver l’ouverture et ce penalty est clairement le tournant du match. Tout était prévu pour vivre ce genre de rencontre et il aura manqué beaucoup de justesse et de vivacité", pestait Vincent Kohl (T1).