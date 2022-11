Arbitre: Yves-Laurent Mayet.

Cartes jaunes: Broden, Cnocquart, Deghaye, Vanderstraeten, Dubois, Lefebvre, Aubry.

Buts: Valk (0-1, 7’), Marleghem (1-1, 47’), Monnet (1-2, 69’), Dupeuble (1-3, 78’), Gramme (1-4, 88’).

INCOURT B: Haulotte, Cnocquart, Dorpe, Broden, Deghaye, Tchamlesso (46’ Hanot), Deschuyteneer, Somville (75’ Granville), Brasseur (89’ Dury), Marleghem (71’ Somville), Vanderstraeten.

HUPPAYE B: Duchêne, Aubry (89’ Linchamps), Lebon, Lefebvre, Oger, Dubois, Godfriaux (38’ Gramme), Monnet (86’ Debois), Dupeuble, Hartmann, Valk.

Trois points séparent Incourt B et Huppaye B, les deux derniers du classement. Ce match au "sommet" du bas de tableau est donc l’occasion de refiler la lanterne rouge à l’autre ou, au contraire, de prendre ses distances.

Message bien compris par les Huppaytois qui prennent directement la direction de la rencontre et il ne faut que sept petites minutes à Valk pour tromper Haulotte (0-1). Bien en place, Huppaye gère les échanges, se crée plusieurs occasions de doubler la mise mais ne cadre pas. Dans l’autre camp, Incourt tente aussi de se montrer dangereux avec une énorme occasion offerte à Deschuyteneer mais l’attaquant se loupe de façon incompréhensible et Huppaye reste devant à la pause.

"On doit rentrer aux vestiaires avec plusieurs goals d’avance, remarque Benoît Plomteux, le coach d’Huppaye. On a essayé de bien jouer au foot alors qu’en face, je ne comprends pas comment une équipe qui possède un synthétique ne fasse que balancer de longs ballons."

Incourt reprend bien le second acte de la rencontre et il ne faut attendre que deux minutes pour voir Marleghem égaliser (1-1). Tout est à refaire pour les visiteurs qui ne tardent pas à reprendre le dessus mais c’est cette fois la maladresse qui s’ajoute à un manque de précision, à l’image de ce face-à-face manqué par Valk devant Haulotte.

Monnet relance Huppaye

Hartmann manque à son tour le cadre quelques minutes plus tard, le second but est dans l’air et c’est Monnet qui replace Huppaye devant à vingt minutes du terme (1-2).

Malmené, Incourt ne s’avoue pas battu pour autant. Les jeunes pousses d’Olivier Halim restent concernées et Duchêne doit se détendre pour empêcher Brasseur d’égaliser.

Une fois encore décisif alors que son équipe aurait dû se rassurer beaucoup plus tôt, Duchêne verra avec soulagement Dupeuble puis Gramme plier définitivement la rencontre dans ses derniers instants (1-4). "Les trois points sont mérités, savoure le coach visiteur. J’avais dit au banc qu’une fois le 1-2 inscrit, on serait dans le bon. C’est ce qui s’est passé. Notre récent 6/6 fait du bien, on est là pour se faire plaisir, travailler et progresser et c’est le cas."

Du côté d’Incourt, "le 1-2 est inscrit sur un hors-jeu que l’arbitre ne voit pas et c’est le tournant du match", regrette le jeune gardien (16 ans) Arnor Haulotte.

"C’était un match ou l’on devait prendre des points pour continuer à travailler positivement mais vu le nombre d’occasions en seconde période, la victoire d’Huppaye est méritée, ajoute son entraîneur Olivier Halim. Il nous a manqué un petit truc. Mais maintenant qu’on a un bon gardien qui nous apporte de la sérénité, cela va aller pour la suite de la saison et on doit gagner en confiance."