La RUTB se déplaçait à Ganshoren en pleine confiance, forte d’un 12 sur 12 mais aussi de quatre rencontres sans encaisser le moindre but, tout en plantant 15 roses dans l’autre sens.

Pas une bonne nouvelle donc pour une équipe de Ganshoren dont la stabilité défensive n’est pas la grande force actuelle. Une défense que Michel Delph devait à nouveau remodeler au vu des absences du week-end.

Il ne fallait d’ailleurs que trois petites minutes à Leite pour faire la différence sur la gauche et ouvrir la marque d’une belle frappe au premier poteau. La RUTB avait pris la direction des opérations mais Ganshoren avait le mérite de revenir au score assez rapidement, lorsque Kambala déviait astucieusement le bon centre de Zeroual.

Malheureusement pour les Ganshorenois, cette égalisation n’inversait pas la tendance de la rencontre. La RUTB repartait à l’assaut du but local et sur une ouverture lumineuse de Patris, Leite se jouait de Suederick pour replacer les Tubiziens aux commandes.

La différence se faisait dès le retour des vestiaires. On ne jouait pas encore de dix secondes dans ce deuxième acte que le ballon de Aarab trouvait l’inévitable Leite pour le 1-3. Le coup franc puissant de Zeroual (2-3) aurait dû remettre Ganshoren dans le match mais l’exclusion un peu sévère de Zaanan cassait la bonne dynamique ganshorenoise. La RUTB pouvait alors gérer, aurait dû tuer le match mais devait attendre les arrêts de jeu pour y parvenir, après plusieurs gros manqués.

Cinq victoires consécutives, une première pour la RUTB

Peu importe, la victoire est là et la RUTB poursuit son excellente dynamique avec un 15 sur 15. "Nous avons bien entamé le match avec un but rapide. Nous étions bien en place mais cela n’a pas empêché l’égalisation alors que nous connaissions le pied droit de Zeroual. Mais nous sommes restés calmes, nous sommes montés en puissance dans ce match avec ce 1-3 très rapide qui nous permet de prendre nos distances. Il y a bien entendu ce 2-3 mais même après ce but, je n’ai pas senti mes joueurs inquiets. Ils sont restés très sereins et ont logiquement inscrit un quatrième but", analyse Mohamed Bouhmidi.

Un coach ravi de la dynamique actuelle de son équipe. "C’est la première fois de l’histoire de la RUTB que nous gagnons cinq matches d’affilée. Nous avions très mal débuté la saison mais nous commençons doucement à reprendre du poil de la bête. Mais je sais aussi qu’il y aura encore des périodes plus creuses."