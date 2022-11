Arbitre: Baptiste Federico.

Cartes jaunes: Henri, Mukendi, Masset

Buts: Lufimbu (0-1, 20e), Messaoudi (1-1, 43e).

HAMOIR: Rausin, Tietcheu, Teise, Biersard, Ceylan, Masset, Macé (87e Dianda), Guilmi (76e Mukendi), Crespo (46e Lafalize), Yilmaz, Messaoudi (89e Lahaque), Ceylan

REBECQ: Vandermeulen, Devel, Kouame, Cordaro, Henri, Contino (56e Depotbecker), Lufimbu, Bova, Delsanne, Bagayoko, Bailly

Cette rencontre entre deux équipes soucieuses de proposer un beau football avait débuté sous les meilleurs auspices avec tout d’abord, Yilmaz qui alertait le très bon gardien adverse Vandermeulen et cela, dès la première minute de jeu. Dans l’autre camp, Rausin devait s’interposer coup sur coup dans la minute suivante.

Si le ton était donné, les occasions se faisaient moins nombreuses avec un mince avantage aux Rats qui se faisaient surprendre à la 20e minute sur un centre bien repris de la tête par Lifumbu (0-1).

Hamoir accusait quelque peu le coup et Rebecq faisait fonctionner sa bonne organisation.

Juste avant la pause et un peu contre le cours du jeu, Messaoudi y allait d’un coup franc magistral à la De Bruyne qui nettoyait les toiles d’araignée pour permettre aux siens de rentrer aux vestiaires avec la parité au marquoir.

En deuxième période, la partie restait toujours aussi indécise avec une prédominance au niveau des occasions les plus nettes pour les Hamoiriens. Messaoudi et Yilmaz se heurtaient à un gardien adverse très vigilant. Dans l’autre camp, Biersard empêchait le pire en se jetant bien au sol sur un envoi d’un attaquant adverse.

La fin de rencontre restait tout aussi indécise avec encore un essai de Yilmaz et un envoi de Depotbecker bien écarté par Rausin.

Finalement, les deux phalanges se quittaient dos à dos à l’issue d’un bon match qui aura vu une équipe de Rebecq justifier ses bonnes prestations à l’extérieur. Hamoir peut peut-être avoir un sentiment de trop peu mais les Rats ont bien conscience d’être tombés sur une équipe adverse qui a joué le jeu durant les nonante minutes

Nasca: « On devait tuer le match »

Le T1 de Rebecq analysait avec beaucoup de justesse: "En première période, on peut et on doit tuer le match. Après, Il y a toujours un petit grain de sable comme ce coup franc sur lequel on ne sait rien faire. En deuxième période, on a vu que Hamoir était une belle équipe. C’était plus ou moins équilibré. On aurait quand même pu aussi l’emporter", analyse Luigi Nasca.

Raphaël Miceli, le coach des Rats n’était pas trop déçu: "C’est un bon point car on est tombé sur une excellente équipe de Rebecq. En matière de situations dangereuses ou d’occasions, on était un peu devant et surtout sur la fin de match où il y avait place pour faire le 2-1. Il faut quand même saluer la valeur de l’adversaire."

Les bulletins des Rebecquois

Vandermeulen (8), Devel (6,5), Kouame (6), Cordaro (6), Henri (7), Contino (6), Lufimbu (6,5), Bova (6), Delsanne (7), Bagayoko (6), Bailly (7).