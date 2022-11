R1 Hommes: Waterloo veut préserver sa première place

"En effet, confirme le jeune bruxellois. On est ultra-motivés, on avance encore en coupe, et on fait une belle entame de championnat malgré les nombreuses blessures auxquelles on a dû faire face ! Que de raisons de se réjouir en bref. On garde toujours en tête le point noir de notre défaite à Kain dans ce off-day total que nous avons eu, mais qui nous a permis d’avancer en tant que groupe finalement. Il persiste une excellente ambiance dans le groupe, les engrenages vont dans le bon sens, et le retour de nos blessés, John, Arnaud, et Joachim Schik (absent depuis 1 an à la suite d’une déchirure des ligaments du genou à une semaine d’intervalle de son coéquipier Arnaud Mouton…) feront le plus grand bien ! Joachim a repris l’opposition lundi mais on y va mollo avec lui pour éviter une rechute", explique le pivot waterlootois.