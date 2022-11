R1 Dames: Après les célébrations en coupe, place au championnat

Pour l’occasion, nous avons eu la chance d’échanger avec la talentueuse et expérimentée meneuse Émilie Vermylen. Celle-ci qui, après avoir mené Ganshoren Dames vers la montée (avortée) en TDW1 la saison passée, a fait son retour dans l’équipe du Brabant Wallon.

"Ce qui a motivé mon retour à Ottignies, c’est tout d’abord le chouette projet qui m’était proposé, de rejoindre mon ancienne équipe, en y intégrant des jeunes du club. Ce melting-pot entre jeunes pousses talentueuses et mes anciennes coéquipières expérimentées, prouve être un franc succès sur le terrain ! J’étais aussi contente de revenir trouver l’ambiance de ce club où j’ai passé pas mal d’années, mais aussi un coach et un groupe de joueuses avec qui je me suis toujours bien entendu."

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le début de saison est positif. "En effet, on ne s’attendait pas à être aussi efficace si vite, surtout au vu de notre préparation qui n’a pas été idéale, mais la sauce a vite pris et on s’est retrouvé dans cette position de leader de manière un peu surprenante. Je pense que la prise de conscience soudaine de notre position, a été la cause de notre petit coup de moins bien pendant deux semaines. Malgré les efforts consentis afin de ne pas ressentir la pression du leader, nous avons commencé à moins bien jouer, de manière inconsciente, mais quand vous vous retrouvez dans cette situation, les victoires appellent les victoires, et la pression monte naturellement. Nous avons pris le temps d’en discuter en groupe, et depuis, on a retrouvé un peu notre" inconscience "initiale, on joue plus libérées et on recommence à gagner."

Attention à l’excès de confiance

Gagner, tel est l’objectif fixé par le groupe pour le déplacement de ce week-end à Alleur. "En effet nous y allons pour continuer notre petite série, en sachant que le match ne va pas être une promenade de repos. Je pense qu’Alleur n’est pas à la place où elles méritent d’être, c’est une salle difficile pour toute équipe en déplacement, et il faudra faire attention à ne pas faire preuve d’excès de confiance. Je trouve que de toute façon, il n’y a pas vraiment de match facile en R1 cette saison, et c’est qui fait que le championnat est très intéressant. L’avantage avec les victoires déjà acquises c’est qu’on ne doit pas stresser pour le maintien au moins ", conclu la chef d’orchestre d’une des meilleures attaques du championnat.