P1 Hommes: Parole à la défense dans le derby Speedy - BLC ?

Le team guibertin ne sera pas au complet non plus pour la rencontre: "Il me manque Lecat et Fontaine, deux gars qui font le boulot en défense et qui amènent de l’énergie. Thomas Verhelle, le capo de nos supporters, ne sera pas là non plus pour enflammer nos gradins", remarque en souriant le coach guibertin.

Si son adversaire brainois se méfie de l’actuel leader de la P1, il veut également se regarder fièrement dans le miroir: "Le Speedy veut rester invaincu à domicile, c’est un chouette challenge d’aller les défier", signale Franck Stevens. Son team sera au complet même si les deux semaines de vacances scolaires ont influé sur la qualité des sessions d’entraînement. "On reste sur une super deuxième mi-temps à l’U.A.A.E. mais on est en manque de rythme depuis deux semaines. Notre adversaire, c’est nous-mêmes avant tout. Quand on est bien, on est capables de prendre tout le monde dans la série. À l’inverse, on ne sait pas toujours gérer nos passages à vide. Il faudra veiller à ce que Piron et les frères Vriamont ne s’enflamment pas. Mont-Saint-Guibert, c’est le même style collectif que nous. Je m’attends tout de même à un match très défensif."

Par ailleurs, l’autre choc du week-end entre le RPC Anderlecht et le Canter Schaerbeek qui devait se dérouler hier est reporté car la salle de l’École P18 est indisponible.

Dernière info: le CP Brabant a attribué l’organisation des demi-finales de Coupe au BC École Européenne (les week-ends des 10-12 mars et 17-19 mars 2023). Les finales de Coupe jeunes & seniors auront lieu au Royal La Chenaie Uccle les 1 et 2 avril 2023.