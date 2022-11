D3A ACFF: Jodoigne, « à 100% derrière l’entraîneur »

Jean Winnepenninckx, êtes-vous d’accord avec les propos de votre entraîneur ?

Ce genre de déclaration est l’art de parler quand on est déçu après un match et il faut faire attention à ce que l’on dit et à la puissance des mots. C’était de la déception par rapport à une non-prestation totale de l’équipe et des erreurs monumentales et inexplicables. Il y avait effectivement de quoi être d’écu et fâché mais comme le dit si bien l’expression, il ne faut pas jeter l’enfant avec l’eau du bain.

Il faut aussi constater que si c’était très mauvais dimanche dernier, cela fait quelques semaines que Jodoigne est moins bon.

Exact. On a beaucoup, parlé cette semaine et nous avons accordé tous ensemble nos violons, que ce soit au niveau du staff, des joueurs et de la direction. J’espère que nous allons maintenant repartir d’un bon pied.

Jodoigne vient de terminer une première tranche à deux visages. Comment l’expliquer ?

On a réalisé un départ tonitruant avec un bilan de 11/15 pour nos cinq premiers matches mais il est de 3/15 pour les cinq suivants. On a pris 73% des points lors de la première moitié de la tranche pour 20% la seconde. Et il ne faut pas croire que le calendrier était plus abordable au début puisque nous avons tout de même rencontré des équipes comme Mons, Onhaye et Manage qui sont tout de même 2e, 3e et 4e du classement. Il y a eu une baisse de régime évidente et la suspension de joueurs clés mais je ne m’explique pas ces deux visages.

14/30 et une 7e place comme bilan de la première tranche est donc un résultat mitigé.

Le bilan n’est pas mauvais en soi mais ce qui n’est pas bon, c’est l’évolution des choses.

Des inquiétudes ?

Non. Si on réalise trois tranches identiques, cela nous donnerait 42 points en fin de saison. Nous ne serions ni descendants, ni barragistes. Ce ne serait pas suffisant par rapport à notre objectif de faire mieux que la saison dernière mais suffisant par rapport au danger actuel.

Jodoigne entame sa deuxième tranche dimanche à Gosselies. Peut-on parler d’un premier tournant dans ce championnat ?

Un match très important s’annonce et il est urgent d’inverser la tendance des trois derniers matches. Perdre est une chose mais ne pas être bon en est une autre, bien plus importante. Cela fait longtemps que je regarde à cette deuxième tranche avec six matches à domicile. Cela ne veut pas dire charrette vu ce qui s’est passé dimanche dernier mais on doit faire la différence chez nous.

Toujours derrière l’entraîneur ?

À 100%.