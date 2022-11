D2 ACFF: Le Tubizien Clinsor Ouahouo retrouve déjà Ganshoren ce dimanche

Alors que la RUTB vient d’enchaîner quatre victoires, mais surtout quatre cleansheets consécutives, c’est tout le secteur défensif qui se porte à merveille, secteur dans lequel le désormais ex-bruxellois n’a pas eu de mal à s’intégrer. "Je suis arrivé à la fin du mois d’août, et j’ai vraiment été bien accueilli. J’ai rapidement pu me mettre au travail et dans les meilleures conditions. Cela m’a permis une intégration rapide et surtout cela m’a donné l’opportunité d’être vite disponible et opérationnel pour le coach. On a vécu quelques semaines compliquées, mais ce faux départ n’est en aucun cas à mettre sur le compte d’un manque de qualités. La chance ne tournait simplement pas pour nous. Depuis, on le voit, nous avons été capables de corriger le tir. Ce qu’on vit pour le moment est le résultat d’un travail acharné tant de la part du staff que de l’ensemble des joueurs."

Si la RUTB semble en effet avoir trouvé son second souffle depuis quelques semaines, la rencontre de ce dimanche après-midi, face à Ganshoren, sera, à en croire Clinsor Ouahouo, le premier vrai test. Opposé à une équipe dans laquelle il évoluait encore il y a moins de trois mois, le défenseur tubizien sait que ses partenaires et lui devront faire face à la combativité et à la grinta propres à cette équipe. "Ganshoren a démontré tout au long de la saison dernière que c’était une équipe très combative. Pour avoir fait partie de ce groupe, je sais que Michel Delph, le coach, accorde une très grande importance à cet aspect. Cette grinta fait partie de l’ADN de ce groupe. Il faudra donc que l’on soit capable de répondre présent. Ganshoren est d’un autre calibre que nos derniers adversaires. Ce sera l’occasion pour nous de nous prouver que nous sommes bien guéris."

Après douze mois passés dans le nord-ouest de la capitale, Clinsor est heureux et impatient de revoir ses anciens coéquipiers. "J’ai passé une superbe saison avec ce groupe. On a manqué de peu la qualification pour le tour final, et on a embêté énormément d’équipes. Même si cela reste un match comme les autres et que je jouerai bien entendu pour le gagner, cela me fera un petit quelque chose de revoir toutes ces chouettes personnes."