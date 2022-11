Un nouveau départ pour la P1 de Villers

Nouvelles approches

Depuis la disparition de l’équipe de promotion, qui avait perdu pas mal de joueurs fin de saison dernière, l’équipe de provinciale 1 est l’équipe fanion du club chez les messieurs. Le club a engagé un nouveau coach, venu de France où il était professionnel. Il a entraîné les jeunes du pôle espoir de l’Eure en France et s’occupait ces deux dernières années du club de Saint-Barthélemy d’Anjou, dont l’équipe première occupait le quatrième niveau en France la saison dernière. "Comme entraîneur d’un pôle espoir, il avait en charge de futurs joueurs professionnels. Sa venue à Villers-la-Ville a fait du bien à l’équipe. Il nous apporte une nouvelle dimension stratégique. Son coaching est clair, précis. Nous savons ce que nous avons à faire", poursuit Denis Paulus.

Le nouveau coach ne connaît pas la série: "Il se concentre sur notre jeu mais il analyse très vite la façon de jouer de nos adversaires. Il s’adapte très vite et modifie notre façon de jouer au besoin. Même aux entraînements, nous effectuons de nouvelles choses", souligne Denis Paulus. La saison a très bien démarré pour les Villersois. Leurs deux premières rencontres se sont traduites par autant de victoires. "Nous avons maintenant joué quatre rencontres. Nous avons deux victoires et deux défaites. Nous avons rencontré une équipe du haut de tableau, deux équipes considérées comme moyennes, et une équipe réputée plus faible. Notre coach, Benjamin Ruelle, vise une place le milieu de classement. Nous n’avons pas encore la possibilité d’aller titiller les équipes du haut de classement."