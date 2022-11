Triathlon: les meilleurs élites se sont retrouvés en stage à Rixensart

La ligue francophone travaille en amont. Elle réalise des tests de sélection pour les jeunes filles et garçons de 14 et 15 ans. "On détecte les meilleurs jeunes lors de ces tests effectués en natation et en course à pied. Nous gérons l’encadrement, nous sélectionnons les jeunes. Dix jeunes ont satisfait aux critères dans les deux disciplines lors des tests. Nous les avons invités à un stage organisé à Rixensart. Il était prévu de se retrouver à Louvain-la-Neuve mais Rixensart, avec la piste d’athlétisme toute proche de la piscine, nous convenait mieux."

Quatre jeunes du BW

Les stages permettent d’avoir une charge de travail que les participants ne pourraient pas avoir en club. "Lors de ce stage, au cours duquel nous préparons déjà la saison prochaine, nous avons mis l’accent sur la natation. Les jeunes ont parcouru 44 km dans l’eau. Nous avons également prévu de la course à pied, mais juste pour entretenir la forme. Ce projet d’encadrement sportif peut durer de huit à dix ans pour former le jeune vers le haut niveau. Certains jeunes vont sortir de la structure, soit parce qu’ils ne progressent plus ou qu’ils ont d’autres aspirations, d’autres vont l’intégrer."

Quatre jeunes sont issus des clubs du BW. "Fanny Collard est affiliée au Triathlon Team Braine, Coline Demey, Ben Douglas et Antoine Boelaerts sont inscrits au Nage Sports et Triathlon Team de Rixensart. Quatre viennent de Liège, deux de Bruxelles. L’encadrement est assuré par Marc Chauveheid, Mégane Van Steenwinckel, Luis del Solo et moi-même", ajoute encore Sylvain Thiebaut.