Le plus gros tournoi de 3x3 a eu lieu à Ottignies

"Au début de saison, nous avons vu que l’on pouvait poser sa candidature auprès de l’AWBB, explique le président du club ottintois Sébastien Dufour. Après réflexion, au sein du club, nous nous sommes dits pourquoi pas. Finalement, c’est un peu une tradition au Rebond Ottignies d’organiser en novembre un tournoi pour les équipes de jeunes. Alors ajouter un rendez-vous en plus, c’était un peu le défi. Et c’était vraiment un défi car un tournoi de 3x3, c’est beaucoup de travail."

Il faut en effet prévoir beaucoup de choses en amont du tournoi mais il faut aussi assurer toute la logistique inhérente à un tournoi, le jour même.

Plus de 50 bénévoles

Comme il s’agissait d’une toute première organisation, le club ottintois partait un peu dans l’inconnu. Et pour ne pas être pris au dépourvu, la mobilisation a été générale dans le club. "C’est fantastique, nous avons pu compter sur plus d’une cinquantaine de bénévoles. Ils sont venus travailler toute la journée pour que nous puissions assumer toutes les tâches liées à l’organisation d’un tel tournoi, de l’accueil des équipes à la tenue du chrono sur les six terrains et cela durant toute la journée. C’était un gros événement mais surtout une grosse organisation, avec beaucoup de bonne coordination car nous avons accueilli beaucoup de monde."

Le tout dans la bonne humeur, de 9 à 19 h, dans un complexe sportif des Coquerées copieusement bondé.

73 équipes, un record !

Le club estime l’audience à ce premier tournoi qualificatif de l’AWBB a au moins 600 personnes, sans compter les 73 équipes de 4 joueurs. Ce qui fait une très belle audience.

Mais au-delà de ça, le club ottintois a établi un record au niveau national dans une discipline qui en est encore à ces premiers balbutiements. "Pour une première, notre organisation a tenu la route et même si nous étions sur les rotules en fin de journée, ce tournoi est une belle réussite, d’autant plus que c’était la première fois que l’AWBB organisait ce tournoi, se félicite le président du Rebond ottintois. Avec 73 équipes, c’est d’ailleurs le plus gros tournoi 3 contre 3 qui a jamais été organisé en Belgique. C’est aussi une petite fierté pour le club d’avoir pu participer et contribuer positivement à cette première organisation."

Au rayon sportif, ce tournoi ne concernait que les catégories U16 et U18, garçons et filles. Sur les 73 équipes engagées, 38, dont 14 chez les filles, sont retenues pour les finales qui se dérouleront en même temps que les finales de Coupe AWBB 5X5, qui auront lieu les 18 et 19 mars prochains.

Las, on notera qu’aucune équipe du Brabant wallon, et donc du Rebond Ottignies, n’est qualifiée. "Tout le monde a plutôt travaillé pour l’organisation du tournoi, constate président. Mais il faut dire que nos équipes n’ont pas encore fort accroché au 3X3. En outre, nous aurions pu aligner une équipe en U18 mais la plupart de nos filles étaient retenues en sélection régionale. Donc, ce n’était pas possible de faire les deux. Une prochaine fois, certainement."

Ce vendredi 11 novembre, le club ottintois ne dérogera pas à sa tradition d’organiser un tournoi pour équipes de jeunes des catégories U8 à U12. Il affiche déjà complet depuis belle lurette.