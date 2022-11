Le MFC Rebecq a profité de son match de gala face au RSCA Futsal

Sur le terrain, les Rebecquois savaient qu’ils ne pourraient pas rivaliser avec le meilleur club actuel de futsal en Belgique et pourtant, ils ont eu l’occasion de se faire plaisir. "Nous avons bien débuté la rencontre en nous créant trois occasions d’entrée. Ça nous a mis en confiance. Anderlecht a marqué sur sa première occasion et a rapidement fait 0-2 mais nous avons eu le mérite de faire 1-2. Anderlecht était largement au-dessus mais nous avons quand même pu nous créer quelques occasions. Le match a été très fair-play." La défaite 2-7 était quant à elle anecdotique. "Le résultat n’était pas le plus important. On voulait juste profiter du moment et que tout se passe bien. Et puis nous avons montré de belles choses sur le terrain."

Affronter des joueurs d’un tel calibre, ça a été un véritable cadeau pour MFC Rebecq. "C’était juste magique. C’est un peu comme si nous avions affronté Manchester City ou le Barça en football. C’est dingue. Nous avons beaucoup appris durant ce match, que ce soit le calme, la sérénité ou le fair-play de ces joueurs. On comprend pourquoi ils évoluent à un tel niveau."

Cette soirée fut une belle propagande pour le club rebecquois. "La salle était comble, nous avons montré une bonne image du club, que ce soit en termes d’organisation ou sur le terrain. J’espère que ça aura donné envie au public de revenir par la suite. Ça nous donne envie de continuer à faire grandir le club."