La P2 Dames de Braine-l'Alleud est ouverte aux joueuses débutantes

Claudette Dekemel (D4), Jennifer Mignolet (D6), Louise Theunissen (D6), Caroline Stienon, Léa Spronken (non-classée) et Vanessa Delvaux (NC) ont été alignées au cours des cinq premières rencontres de championnat. Les Brainoises occupent la septième place au classement. "Nous n’avons pas d’ambition avec l’équipe, si ce n’est de faire jouer les jeunes et de bien s’amuser. On veut évidemment terminer le plus haut possible dans le classement. Personnellement, je suis non-classée. J’aimerais monter de classement. Je serais très contente d’être classée D4 à l’issue de la saison."

Vanessa Delvaux s’occupe également de la sélection de l’équipe B. Elle évolue en première provinciale. "L’objectif à terme est de faire monter la deuxième équipe en régionale, niveau qu’occupe notre équipe première. Cela nous permettrait d’accueillir plus de joueuses au club et sans doute d’attirer aussi de nouvelles joueuses. Il n’est pas facile pour l’instant de recruter des jeunes filles".