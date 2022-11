Gros succès pour le stage Silvio Proto à Lasne-Ohain

C’est au… golf que Tanguy Lambillon a rencontré Silvio Proto. "On joue à la Tournette, à Nivelles. C’est là qu’il m’a parlé de son académie de gardiens, la Silvio Proto Academy, qu’il a mise en place à Genappe et en parlant des stages qu’il comptait organiser, je lui ai proposé nos installations." Si Lasne-Ohain a pour habitude d’organiser des stages de foot durant les congés scolaires sous la direction de Christophe Collaerts, celui organisé cette semaine visait un autre public. "Ce sont deux concepts de stages tout à fait différents, ajoute Tanguy Lambillon. Ici, on ne cible que les gardiens, ce qui leur permet d’avoir des entraînements d’un très bon niveau durant toute une semaine. Silvio est présent chaque jour et il n’arrête pas de conseiller et encourager les jeunes. On a quelques jeunes de notre club sinon les stagiaires arrivent de partout, de Charleroi, Liège, La Louvière et même Tournai."

Cette première expérience sera certainement reconduite. "C’est vraiment le top pour les gardiens qui se rendent compte de ce qui se passe à un niveau supérieur. Quand je pense qu’on leur a obligé à manger des… œufs avant leur journée de stage, cela veut tout dire de tous les aspects qui ont été traités en une semaine. Ils ont même reçu la visite d’un professeur de yoga…"

Pour Silvio Proto, "ce stage à Lasne-Ohain est une réussite totale. Enfants, parents et entraîneurs, tout le monde est ravi et ce sera à refaire." Après un premier stage organisé il y a quelques mois au centre pour élites de l’Union, il s’agissait du deuxième stage organisé par l’académie de Silvio Proto, "mais le premier à Lasne-Ohain dans de très belles installations et avec une excellente collaboration avec le club."

L’objectif de ses stages n’a pas changé: "faire découvrir l’académie à tout le monde mais surtout faire en sorte que les enfants progressent et s’amusent pendant les vacances."