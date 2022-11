Grez B – Orp-Noduwez

Grez va seulement disputer son troisième match à domicile. "Au vu du classement, Orp doit être une équipe à notre portée, remarque Nicolas Gilles (T1). On va essayer de remporter la victoire de belle manière comme on l’a fait contre Incourt."

Orp reste sur une bonne prestation face au leader. "Là, on doit prendre des points face à une équipe jeune qui joue bien au foot sur son synthétique, en espérant que l’enchaînement des matches pèse un peu dans leurs jambes", indique Gaëtan Gramme (T1).

Wavre-Limal B – M-S-G

Wavre-Limal a repris sa marche en avant. "On va encore enchaîner avec un gros morceau car Mont-St-Guibert est très bon offensivement avec des gars d’expérience, même s’il encaisse aussi comme nous", constate Mohamed Riani (T1).

Les Guibertins sont prêts: "Je pense qu’on a quelque chose à jouer là-bas, signale Gaël Vanderbrugge (T1). D’après les échos, c’est encore une équipe jeune qui joue bien au foot et qui marque facilement, donc on devra être méfiant."

Huppaye – Chastre B

Huppaye ne peut plus gaspiller. "Chastre ne s’en sort pas mal avec les moyens du bord, constate Marc Warnant (T1). Mais, chez nous, on doit pouvoir prendre les trois points en espérant marquer en premier afin d’être libéré."

Les Chastrois joueront le coup à fond. "Même si ce sera compliqué face à une équipe expérimentée, surtout chez elle, j’attends d’abord une réaction de mes joueurs au niveau mentalité et envie", prévient Jonathan Fadeur (T1).

Walhain – Mélin

Walhain se méfie car "Mélin est une équipe dure à jouer un peu dans le même style qu’Huppaye et il faudra se battre jusqu’au bout, préface Mathieu Michielsens (T1). On a aussi deux joueurs importants (Joiret et Demey) suspendus."

Mélin sera privé de Carlier et Salmon. "Le petit break a fait du bien et la motivation sera là contre la plus belle équipe de la série, assure Benoit Lamine (T1). Ils marquent facilement mais on doit surtout gommer la lourde défaite de l’année passée."

Jodoigne B – Ronvau

Jodoigne (0/9) n’y arrive plus. "On a quand même mis 4 goals à Mont-St-Guibert mais on est trop gentil, répète Johan Grommen (T1). Il faut retravailler pour être plus mature et mettre nos occasions car aucune équipe ne nous est supérieure."

Après le nul contre Huppaye, "je suis reboosté et c’est une bonne leçon pour les cadres absents, indique Laurent Godelet (T1). Si on affiche la même envie, on ne doit avoir peur de personne et certainement pas de Jodoigne."