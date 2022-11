P3C: Derby entre amis entre la RUR et La Hulpe B

Deux derbys plutôt intéressants sont au programme du prochain week-end en P3C. Dans le haut du tableau, on aura droit à un affrontement à la saveur toujours particulière entre deux formations qui réalisent un excellent début de championnat. Rixensart B et ses jeunes loups sont septièmes du classement et proposent un jeu attractif alors que La Hulpe B est la toute bonne surprise avec une très belle cinquième place. Quand on sait que les deux équipes ne sont séparées que par trois petits points et que les deux noyaux ainsi que les deux mentors se connaissent parfaitement bien, on imagine la rivalité qui pèsera sur la rencontre de dimanche après-midi. "Je connais Arnaud (Lambert ) depuis son passage à Rixensart où il entraînait les équipes de jeunes. Nous avons beaucoup échangé tous les deux et je connais sa façon de travailler. Son équipe tourne bien et il viendra ici dimanche avec de claires intentions de victoire", lance le T1 rixensartois Lorenzo Richiusa.