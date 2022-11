Waterloo B est le seul à suivre le rythme imposé par le leader. "On est bien, on a fait le trou sur les poursuivants et on jouera pour gagner face à Ittre afin de maintenir la pression sur Clabecq", indique Olivier Houben. Ce sera sans Rukoza, blessé.

Méfiance, cependant, suite au succès d’Ittre contre les Waterloo Lion’s. "Deuxième confrontation de rang face à une belle équipe du Top 5, note Gaëtan Sempoux (T1). Le mot d’ordre sera d’y aller avec l’envie de bien faire et essayer de les titiller."

Les Lion’s voudront se relancer face à Genappe B. "En espérant que la défaite à Ittre n’était qu’un petit couac, il faudra tout faire pour retrouver cette dynamique et en faire payer la note à Genappe", ironise Alain Nzanza (T1).

Des Genappiens qui sortent d’un nul mitigé face à Olympic Anderlecht. "On savait qu’on allait enchaîner trois morceaux hards, souligne Gary Illegems (T1). Là, on va rencontrer une bête blessée et il faudra être à 100% pour avoir ce petit plus."

L’AFC Braine-Waterloo sera très déforcé (Thienpont, Van Bever, Irsuto, Debecker et Zaiti) contre Nivelles "mais si on évolue au même niveau que face à Etterbeek, on peut prendre des points car Nivelles fait de bons résultats mais ce match-ci est plus à notre portée", estime Fabrice Deman (T1).

Les Nivellois tenteront de faire aussi bien qu’à Clabecq. "Ce sera un derby avec un adversaire motivé de jouer contre nous, prévient Cédric Musette (T1). On devra être présent dans les duels comme on le fait face aux équipes du haut."

Après un week-end de repos, Ophain se rend à Etterbeek.

"On est toujours un peu plus motivé contre les grands et j’espère que ce sera le cas face à une belle équipe, lance Michaël Ervier (T1). On va mettre en place un système de jeu différent pour faire le meilleur résultat possible."