P1: Un gros derby attend Lasne-Ohain à Genappe

Battus à Kosova (2-1) alors que dans le même temps les Lasnois prenaient la mesure de Grez, les récents vainqueurs de la première tranche ont vu le Sporting Bruxelles repasser en tête du classement et leur prochain adverse refaire leur retard. Les deux équipes sont désormais à égalité de points à la deuxième place. Bouillant, vous avez dit bouillant ? "Entre amitié et rivalité, les derbys sont toujours animés mais il est clair qu’avec notre récent mauvais résultat, la saveur sera encore plus spéciale. Nous avons brûlé un joker et il va falloir absolument rebondir face à une formation vraiment délicate à manier", explique le T2 genappien Boris Adam.

Becker et Dutrieux sont incertains alors que Pête est blessé.

Dans le camp d’en face, le T1 Christophe Collaerts salue les retours de Dierinckx, Demeur F. et Stevens alors que Goffette est incertain. "Tous les ingrédients sont réunis pour assister à un chouette match rempli d’enjeu(x). Ce sera du 50/50 face à une équipe bourrée de qualités et d’expérience. On y va pour les trois points mais je pourrai aisément me contenter d’un point car nous n’aurons rien à perdre."

Renversé 3-2 à Saint-Josse, les Perwéziens ont eux aussi vu revenir Lasne-Ohain sur leurs talons à la seconde place. Ils se doivent de réagir samedi soir face à un Kosova qui reste sur un 6/6. "Ils viennent de changer de coach et ils ont l’air d’avoir trouvé une bonne dynamique. De notre côté, on sort d’une grosse prestation en Coupe de Brabant et il faut surfer sur cette vague", raconte le T2 Fabian Bamps.

Lambert, Brassart et Chalal sont blessés, Gérard incertain et Leblois rentre.

À Grez, on a bien réagi mardi après-midi à Etterbeek après le revers face à Lasne-Ohain. "On reçoit l’AFC Evere et on va surtout se reposer, soigner les bobos et bien récupérer pour espérer enchaîner avec un deuxième succès d’affilée", lance Sébastien Eggerickx (T2).

Neuvième du classement, la RUTB doit faire mieux. À commencer dimanche contre Saint-Josse. "Une grosse remobilisation s’impose car nous ne sommes pas à notre place dans le ventre mou du tableau", s’insurge Christophe Houssiau (T2).