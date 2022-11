Ceusters de retour à Rixensart le temps d’un derby

Ce qui ne l’a pas empêché de changer d’air "car je n’avais pas le même point de vue que certains dirigeants à propos de différentes choses. Comme j’habite Rixensart, mais à 5’ du terrain de La Hulpe, l’option de me diriger là-bas s’est vite présentée. C’est vrai que La Hulpe reste sur une saison compliquée mais j’ai rencontré leurs coaches qui m’ont fait part du projet et de leur envie de construire quelque chose et je ne regrette pas d’avoir adhéré au projet car on vit vraiment une très chouette saison dans une série compliquée."

Cinquième du classement, La Hulpe reste la bonne surprise de ce championnat, "ce qu’on espérait. On peut viser quelque chose dans ce championnat mais vu les grosses cylindrées présentes dans la série, il faudra faire preuve de constance." Vainqueur d’Ophain le week-end dernier, La Hulpe a prouvé face au vainqueur de la première tranche qu’il avait les qualités pour ennuyer les meilleurs. "Ophain était sans doute encore dans l’euphorie du gain de la tranche mais on a très bien joué."

Les retrouvailles

Dimanche, c’est un autre combat qui attend Nicolas Ceusters chez ses amis de Rixensart. "Ils ont plus difficile cette saison, j’ai de la peine pour eux, mais ils se sont sans doute rendu compte qu’ils avaient laissé partir un bon élément… Je ne sais pas si c’est le bon moment ou pas pour nous y rendre mais on est dans une bonne phase, en sachant qu’un derby reste un derby entre deux clubs très proches et ce sera tendu et très serré."

Des craintes ? "Leur collectif qui a toujours fait leur force."

Quant à savoir si La Hulpe et Rixensart sont deux clubs comparables, la réponse fuse: "certainement au niveau de l’esprit familial qui anime les deux clubs. S’il y a une différence, c’est au niveau d’un investissement qui est plus porté sur les jeunes qui sont plus performants à Rixensart alors qu’à La Hulpe, les investissements sont faits dans la structure de tout un club."