Tubize-Braine B gaspille deux points, Braine B en enfile quatre à Stéphanois

Buts: Pierret (1-0, 6'), Guilleaume (2-0, 11'), Pierret (3-0, 39'), (3-1, 3-2 et 3-3, 44', 88' et 90')

Fin de rencontre cruelle pour la RUTB qui menait encore 3-1 à deux minutes du terme grâce à deux réalisations de Pierret et un but de Guilleaume et qui a galvaudé une belle première mi-temps en concédant des buts évitables. "Je suis dépité et je ne peux que féliciter Berchem pour son jusqu’au-boutisme, pestait le T2 Christophe Houssiau. On mène méritoirement 3-0 en jouant une superbe première période puis on leur offre le 3-1 avant la pause avant d’être totalement absent durant les quarante-cinq dernières minutes. C’est impensable de se faire rejoindre de la sorte et il faudra en tirer les conclusions qui s’imposent. C’est clairement un partage à goût de défaite car nous n’aurions jamais dû laisser filer deux points de la sorte."

Etterbeek –Grez-Doiceau 0-1

But: Deneubourg (0-1, 46')

Victoire par le plus petit des écarts pour Grez au terme d’un match plutôt pauvre en possibilités et globalement assez fermé. C’est Etterbeek qui se créera la plus franche occasion en première période avec cette frappe sur la barre transversale avant que les Brabançons wallons n’ouvrent le score en tout début de seconde période grâce au jeune Deneubourg. Trois points qui font du bien au moral des troupes gréziennes. "C’était important pour le moral de regoûter à la victoire et c’est chose faite. Le niveau de la rencontre n’a pas atteint des sommets et nous allons juste nous contenter des trois points", admettait le T2 Sébastien Eggerickx.

Provinciale 2B

Stéphanois – Braine B0-4

Buts: Destain (0-1, 50'), Derwa (0-2, 70'), Brunelles (0-3, 78'), Absil (0-4, 81').

Victoire logique pour Axel Smeets, qui salue la seconde période de son équipe. "On a eu quelques occasions et puis quand on a marqué, ça s’est vite enchaîné. On a eu une très bonne deuxième mi-temps comme la semaine passée contre Lasne Ohain." Braine continue donc sur sa lancée avec peu de buts encaissés et des victoires. "On a joué un peu comme lors des dernières semaines. Il y a des moments où on souffre mais on arrive malgré tout à maintenir le score à zéro. Je suis assez content parce que je remarque que physiquement on est en forme et aussi que l’équipe gère les moments forts et les faibles."

Provinciale 3D

Perwez B – Wavre-Limal B 0-3

Buts: Mommaerts (0-1, 37'), Chanteux (0-2, 63'), Sadon (0-3, 91').

Après deux défaites, Wavre-Limal s’est bien relancé en déplacement chez un concurrent direct. "Renouer une victoire largement méritée nous fait du bien au moral, sourit Mohamed Riani (T1). Ce n’était pas un match de foot très agréable de la part des deux équipes mais nous avons été efficaces dans nos moments forts, et le score aurait pu être plus lourd car on a deux poteaux et on rate un face-à-face avec le gardien." De son côté, Perwez est à nouveau retombé dans ses travers au niveau de la régularité et a perdu Hurdebise, exclu à quelques minutes de la fon.

Mont-St-Guibert – Grez B 5-1

Buts: Van Zeebroeck (0-1, 18'), Verniest (1-1 et 2-1, 30' et 42'), Maniet (3-1, 50'), Verniest (4-1, 54'), Spreutels (5-1, 75').

Mont-St-Guibert s’est provisoirement rapproché à deux points de Walhain. "Ce fut un très bon match des deux équipes au niveau du football pratiqué, signale Gaël Vanderbrugge (T1). On a 2-3 belles occasions avant d’encaisser sur une belle phase, puis on revient sur un beau mouvement et on prend l’avance sur un corner rentrant. La seconde période fut dans la gestion."

Les Gréziens sont tombés sur plus fort. "On a fait jeu égal en première mi-temps où l’on mène logiquement 0-1, explique Nicolas Gilles (T1). Notre adversaire a égalisé sur un coup de pied arrêté puis a pris l’avance sur une savonnette de notre gardien. On a rapidement encaissé à la reprise puis chaque fois sur de mauvaises relances face à une équipe qui a une bonne maîtrise du jeu et qui était trop forte physiquement."