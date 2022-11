C’est ce qui s’appelle prendre une sacrée revanche ! Battus dimanche dernier en championnat sur la pelouse de Saint-Josse, les Perwéziens ont offert une belle réaction d’orgueil et par la même occasion une qualification plus que méritée pour les demi-finales de la Coupe de Brabant.

Bien en place, les Brabançons wallons démarrent la rencontre pied au plancher et ouvrent déjà la marque après seulement cinq petites minutes de jeu sur cette frappe des 25 mètres en pleine lucarne signée Anthony Benazzi.

Dominateurs, appliqués et ne laissant que très peu de latitude à son adversaire de l’après-midi, les locaux ne sont pas inquiétés et se créent quelques belles possibilités sur corner via Larotonda et Verdeyen avant que Fozin et Salles ne loupent l’immanquable face à un Alouachi très attentif.

La seconde période est du même acabit et reprend parfaitement pour Perwez qui fait le break dès la reprise via Sanwo. C’est 2-0 et Saint-Josse est complètement étouffé par des Rouge et Blanc irréprochables derrière et accrocheurs sur le front de l’attaque. Benazzi par deux fois, Fozin, Gajanovic et Siroux oublient de tuer tout suspense et c’est finalement Gajanovic, dans le temps additionnel et sur un caviar de Van Malderghem, qui pliera l’addition à 3-0. "C'est une énorme satisfaction car nous voulions faire oublier la défaite de dimanche dernier et nous qualifier. Les objectifs sont atteints et les gars ont livré une grosse prestation avec beaucoup d’envie, d’occasions franches et un état d’esprit exemplaire. Nous sommes maintenant parmi les quatre derniers rescapés et cela reste très ouvert pour la victoire finale", s’enthousiasmait le T2 Fabian Bamps.