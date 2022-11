Rencontre totalement folle, fin de match absolument insoutenable et première victoire pour un Huppaye B qui a mené trois fois au score avant la délivrance au bout des arrêts de jeu.

À l’envie et au courage, les hommes de Benoît Plomteux raflent leurs premiers points depuis le début de la saison. "Cette victoire fait un bien fou au moral, racontait le coach visiteur. Les trois points auraient pu tomber d’un côté comme de l’autre et la pièce est cette fois tombée pour nous. Contre une équipe de Bierges qui procédait surtout par de longs ballons, nous avons essayé de jouer au foot et cela a fonctionné. Je félicite toute l’équipe et remercie également les trois joueurs de l’équipe réserve qui sont venus nous aider."

Du côté de Bierges, les mauvaises entames de mi-temps ont plombé le moral des troupes. "C’est vraiment une grosse déception et je suis fâché contre mes joueurs. On parvient à rivaliser avec les Bruxellois mais les prestations ne sont pas à la hauteur face à nos concurrents brabançons wallons. Nous avons lancé la saison de Walhain B, puis d’Ottignies et maintenant c’est Huppaye B", fulminait Sébastien Goossens.

Ottignies 5Stade Everois B 3

Buts: Selemani (1-0, 21'), (1-1, 34'), Legros (2-1, 45'), Selemani (3-1 et 4-1, 48' et 53'), (4-2, 64'), Selemani (5-2, 80'), (5-3, 90')

Les Ottintois n’en finissent plus de gagner depuis trois semaines et enchaînent avec une troisième victoire en autant de rencontres grâce, notamment, au quadruplé de Marc Selemani. "J’avais visionné le Stade Everois la semaine dernière et le système mis en place les a embêtés, expliquait le T1 Stéphane Willle. Nous poursuivons sur notre très belle lancée et on sent qu’un déclic s’est produit dans la tête des joueurs."