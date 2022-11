Eurocup: un succès (avec la manière) est attendu pour lancer la saison européenne des Castors

"Lever le pied, penser que ce sera un déplacement facile ou gagné d’avance, c’est le meilleur moyen de courir vers la catastrophe", estime le Nordiste qui souhaite voir son groupe rapidement tirer les leçons du Clasico. "On a mené 26-10 puis Namur nous a rejoints à 26-23 sans que l’on esquisse la moindre réaction malgré un temps mort. Mon groupe est averti. Quand on arrête de jouer, on risque chaque fois de se faire rattraper. Cela peut arriver au Grand-Duché. Si on avait joué face à Saragosse comme face à Namur, on en prenait 35 ou 40. Face à Namur, je n’étais pas déçu de la défense. C’est l’écart final qui me déçoit car on peut nourrir des regrets de ne pas avoir tué le match quand on avait celui-ci bien en main."

C’est l’absence de réaction voire de rébellion qui inquiète le coach: "Face à Namur ou face aux Espagnoles, on a eu 6-7 minutes de gros flottement. Durant ces moments, on descend plus bas que terre. Je constate que notre motivation et notre investissement peuvent être fluctuants."

Entièrement renouvelée, l’équipe ne peut plus se reposer sur le leadership d’éléments confirmés : "Les autres années, j’avais des Carpreaux, De Souza ou Lisowa qui incarnaient le leadership. Jessica Lindstrom est le seul élément qui est resté de la saison passée. Elle peut être la leader mais ce n’était pas son rôle en 2021-22. C’est donc une nouvelle responsabilité. Globalement, on manque de leadership quand on est dans le dur."

Avec ce constat implacable édicté par le mentor français : "Les filles ne peuvent pas encore s’autoréguler collectivement. Contre Saragosse, j’insiste sur la défense car on encaisse trop de 3 points. L’action d’après, on se prend une pénétration en dribble. Mon groupe manque clairement d’expérience. Ma distribution est très jeune, c’est un apprentissage."

Toujours privés de Bogicevic, les Castors pourront compter sur Tadic, qui est en mesure de tenir sa place malgré des soucis dorsaux.