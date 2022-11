Les Genappiens ont assuré l’essentiel et se qualifient pour le dernier carré de la Coupe de Brabant. Avec un noyau quelque peu remanié et des joueurs laissés au repos, les locaux ne parviennent pas à se procurer de vraies occasions en première période face à un Saint-Michel accrocheur et bien en place.

L’entrée au jeu de Roulez et un changement d’état d’esprit amènent de la fraîcheur et permettent à Genappe de planter deux buts via Maistriaux.

"Après une première mi-temps stérile et quelconque où nous nous sommes trop précipités, notre adversaire a baissé pavillon et nous sommes passés au-dessus physiquement", expliquait le T2 Boris Adam, propulsé coach principal pour cette rencontre en l’absence du T1 Vincent Kohl, absent. "Le club voulait absolument fêter une qualification et les joueurs ont fait le boulot. Nous sommes en demi-finale et nous allons tout faire pour aller au bout de cette compétition."