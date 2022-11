181 joggeurs se sont retrouvés dans l’enfer de Céroux

Au départ, on retrouvait une belle délégation du James. Au final, c’est Romain Deblander qui s’est imposé chez les messieurs, en bouclant les 13 kilomètres avec une moyenne de 3'31 au kilomètre, sur un tracé de 200 mètres de dénivelé positif. Le vainqueur était satisfait de sa prestation: "C’était l’occasion de se dégourdir les jambes et de profiter des beaux paysages de Céroux avec un parcours pas simple, pas mal de côtes et surtout des pavés. Pas vraiment possible de mettre de rythme, mais toujours sympa de revenir ici. Une victoire facile en prime et une gestion globale sans trop se fatiguer."

Chez les dames, la victoire est revenue à Dorothée Cupers.