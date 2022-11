Arbitre: M. Ishak.

Cartes jaunes: Mendonça, Pirotte, Correia, Es-Sadiki, Clément, Ajhibak.

Carte rouge: La Grange (61').

Buts: Es-Sadiki (1-0 et 2-0, 27' et 38'), Basbas (3-0, 65').

SAINTES: Van Zele, Asaidi (Labiad 76'), El Bakkali, Es-Sadiki, Basbas (Requejo 76'), Parello, Rifi, Thielemans, Reis, Clément (Casellas 80'), De Pascale (Ajhibak 69').

WATERLOO: Clercq, Bodart, Correia, Voets (Patureau 26'), Jamotte (Magnoni 81'), Mendonça, La Grange, Soumah (Notez 71'), Pirotte, Dassy, Tondeur.

Les supporters sont venus en nombre pour ce match au sommet entre Saintes et Waterloo. Et les supporters de l’équipe visitée n’ont pas été déçus. Directement en place, il ne faut pas attendre longtemps avant de voir la première action saintoise, avec un Es-Sadiki en grande forme qui envoie le ballon sur la barre après 10 minutes de jeu. L’attaquant de Saintes aura le temps de se rattraper une première fois en face-à-face avec le gardien, admirablement servi par El Bakkali. Puis une deuxième fois, dix minutes plus tard en reprenant le ballon après une sortie du gardien Clercq.

L’attaquant de Saintes aurait même pu signer un triplé sur penalty après l’exclusion de La Grange du côté de Waterloo, mais son ballon est repoussé sur la barre par le gardien waterlootois.

Finalement, c’est Basbas qui viendra plier le match sur une belle frappe croisée qui cloue Jérôme Clercq et toute son équipe, au grand dam du coach Patrick Cousement. "Mauvais terrain, mauvais arbitre et mauvaise prestation, c’est le résumé du match pour moi. Mais il ne faut pas chercher d’excuse. Ils ont bien profité de l’erreur d’arbitrage et de nos erreurs défensives. On n’a pas eu assez de répondant aujourd’hui pour affronter une équipe comme ça sur son terrain."

Une victoire au mérite pour Saintes, qui savoure sa première place dans le championnat. "C’était l’objectif du jour. En plus, je crois qu’il y avait la manière, autant dans l’impact physique que dans le jeu. On a réussi à mettre le ballon au sol et à jouer, donc je suis entièrement satisfait", affirme Dorian Nizot, qui souhaite continuer sur la lancée. "On serait fou de dire qu’on ne veut pas garder cette première place. Après, je préfère toujours être dans un rôle de chasseur que d’être chassé, donc on va rentrer dans une autre phase, on sera encore plus attendu et à nous de répondre sur le terrain."