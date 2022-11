Quart-temps: 21-15, 18-10, 12-16, 14-13.

OTTIGNIES: 6x3, 8/15 LF, 15 ftes. VERMYLEN 2-5 (1x3), HAESENDONCK 7-2 (1x3) DEMONCEAU 0-6 (2x3), DOCHEZ 0-0, BARME 12-5 (2x3), Baillet 5-2, Habimana 2-2, Kazadi 6-4, Hauet 0-, Snackaert 0-, Pirlot 0-.

Quelle belle propagande pour le basket ! Après avoir coordonné une superbe journée de 3X3 pour les U16-U18 organisée dans la grande salle voisine, le Rebond Ottignies et son équipe de R1 donnaient la réplique au soir à Basket Lummen, formation de TDW1.

Hormis trois minutes de flottement où le Rebond parut à la fois emprunté et nerveux (ce qui permis aux Limbourgeoises de mener pour la seule fois de la rencontre (5-7), la R1 a fait preuve d’autant de maîtrise que de maturité.

Galvanisée par une banderole à son honneur ("Aux armes avec Barme") et par le nombreux public présent, Laura Barme fut le moteur offensif d’Ottignies tout du long. Comme toujours en basket, une joueuse seule ne gagne pas les matches. L’effort collectif a donc fait la différence. On en veut pour preuve ce triple de Haesendonck pour fixer 24-15 (11e) ou ce panier de Kazadi pour mettre le moral limbourgeois un peu plus en berne à la mi-temps: 39-25. Spectaculaire à souhait, Baillet fixait vingt unités d’écart en faveur de la R1 brabançonne: 46-26 (24e). La réplique limbourgeoise glaçait l’atmosphère festive en quelques minutes. Le club de l’assistant Murairi et la joueuse Verdonck (de très bonnes connaissances au Rebond) changeait de défense et plaçait un 5-18 qui remettait tout en question à neuf minutes du terme: 51-44 (31e). Pendant que Dochez se frottait physiquement à Faye, Demonceau (2x3) et Kazadi faisaient parler leur expérience. Une merveille de panier collectif (concrétisé par Vermylen) donnait à nouveau dix unités d’avance et un joli capital confiance au Rebond à trois minutes de la fin: 62-52. Il ne pouvait plus arriver de fâcheux à ce collectif-là. Le Rebond jouera les quarts de finale de l’épreuve face à Basket Willebroek, une Landelijke 1 qui vient d’évincer les Panthers Liège. Un débat équilibré qui aura lieu à Ottignies.