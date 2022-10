Quarts temps: 16-13, 10-9, 16-11, 26-19.

NIVELLES: Cockmartin 9, Van Rysseghem 18, Hennuy 14, Vandam 1, Roland 5, Gastaldo 0, Kennoun 6, Tursugian 5, Martinez 3, Calerami 3, Ndozi-Miala 4.

Pour ne pas se mettre un peu plus la pression dans le bas du classement, les Nivellois devaient impérativement prendre les trois points à l’occasion de la visite des Verviétois qui comptaient, à l’entame du match une victoire en plus. Il a fallu du temps aux Nivellois pour se sortir d’un chassé-croisé qui a duré toute la première période. Petit à petit, bien aidé par Noah Cockmartin venu en renfort de la TDM2, mais surtout grâce à la main chaude de Samir Hennoun, 6 points à la suite dans le second quart, et l’inspiration de Guillaume Hennuy, les Nivellois sont parvenus à prendre un premier écart significatif à la mi-temps (26-22).

Gonflés à bloc au retour des vestiaires, les Nivellois font directement le break. Un triple de Noah Cockmartin et un autre de Guillaume Hennuy, avec derrière une défense intraitable, cette fois les Nivellois sont bien partis (41-33 à la 30e). En pleine confiance, à l’image de Rodrigo Van Rysseghem (4x3), les Aclots sont en feu dans ce quatrième et dernier quart temps. Ils n’ont plus qu’à conclure victorieusement ce match en y mettant la manière et la maîtrise. "Nous avions besoin de cette victoire, d’abord pour nous et notre travail acharné depuis si longtemps et après pour toutes les personnes autour de l’équipe qui nous aident au quotidien, jubile le coach nivellois, Théodoros Alexandridis. En deuxième mi-temps et plus particulièrement dans le quatrième quart-temps, nous avons vraiment très bien joué en attaque. Mais le plus important est que pendant tout le match, nous avions un plan défensif et nous l’avons parfaitement suivi. Chacun, individuellement, a travaillé en défense, et au final on n’a pas perdu beaucoup de rebond défensif. C’est une des clés de ce match. Notre motivation, notre passion et notre grande volonté de gagner ont été les autres clés de cette victoire."

Avec ce succès, les Nivellois font un bond vers le ventre mou du classement et reviennent à la hauteur d’Ensival. Ce petit bol d’air vient à point avant d’aborder la suite de ce premier tour. "Je suis très fier car je vois enfin les progrès de l’équipe mais aussi de tous les joueurs. Chaque victoire est agréable. Nous allons savourer celle-ci, mais on doit continuer notre travail car nous avons encore pas mal de chemin à faire jusqu’au maintien", conclut, ému, le coach nivellois.