R1 Dames : La bonne réaction du Rebond Ottignies

De duel, au final, il n’y en eut point, et c’est à nouveau une formation d’Ottignies concentrée et appliquée que l’on a retrouvé, justifiant sa place dans le top du championnat. "On effectue une très belle entame de match en infligeant un 8-0 d’entrée de jeu, commente le coach Mulaba. Écart que l’ont réussi à accentuer jusqu’à la mi-temps pour atteindre le 36-16 avant la pause. À partir de là mes filles ont bien géré leur avance. Pepinster a essayé de revenir à plusieurs reprises dans le match mais nous avons gardé la tête froide, et résisté à toutes leurs tentatives. On a affiché une belle sérénité qui nous a permis d’engranger une victoire supplémentaire. Bravo à mes filles qui ont été exemplaires."

Avec cette victoire (73-59), les joueuses de la salle des Coquerées demeurent seules secondes du championnat, avant d’entamer un calendrier difficile avec trois rencontres en déplacement.

Ottignies défie Lummen en Coupe ce mardi soir

À l’issue du tournoi de 3x3, le Rebond Ottignies affrontera à 18 h 30 en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique Basket Lummen, une formation de TDW1.

Tout le monde se souvient de l’épopée de 2017 qui avait vu les Ottintoises de R1 battre successivement les équipes de D1 de SKW, Ostende-Bredene et Houthalen avant de chuter en demi-finales face aux Castors Braine. "Il y a un coup à faire sur ce match, reconnaît Sébastien Dufour, le coach de l’époque, aujourd’hui président du Rebond. Mais si et seulement si nos filles sont au top. N’oublions pas qu’on affronte une équipe de TDW1 qui s’entraîne quatre fois par semaine et qui a l’habitude de se frotter à des adversaires coriaces. Si Lummen évolue à son top, nous aurons des difficultés."