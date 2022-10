P2B: Fin de derby tendu à Limal-Rixensart

Un sentiment de frustration se dégage de Martin Dehut, coach du SC Jodoigne, après la défaite de son équipe devant Auderghem. Le plan était presque parfait. "C’est frustrant pour mes joueurs. On avait mis quelque chose en place pour ce match et, mis à part les dix premières minutes, ça a commencé comme on le voulait. On les a laissés jouer sans pour qu’ils puissent trop construire pour autant, le plan roulait parfaitement. Mais le premier but d’Auderghem est discutable d’après mes joueurs. Apparemment le ballon n’aurait pas passé la ligne mais il est quand même accordé. Ça nous a coupé les jambes. C’est très frustrant, mais mes joueurs ont été solidaires et pour une fois, on n’a pas donné de cadeau."

Rencontre contrôlée et maîtrisée pour Auderghem selon son entraîneur Jean-Claude Delmoitié. "C’était un match où d’emblée l’adversaire avait décidé de dresser un mur contre nous. Malgré ça, on impose notre domination en se créant plusieurs occasions. Ce qui a manqué en première mi-temps c’est le but qui aurait fait du bien et qui aurait été mérité. Ils ouvrent la marque après la pause mais on réagit vite. On continue à pousser et on arrive à en mettre deux. Jodoigne a aussi poussé ensuite mais on a su contrer les assauts."

Wavre Limal – Rixensart1-2

Buts: Jamme (0-1 et 0-2, 18' et 31'), Ballieux (1-2, 45').

Rixensart renoue avec la victoire, après deux égalités lors des rencontres précédents.

"On a très bien commencé le match. On était bien en place, on aurait pu même marquer trois ou quatre buts en première mi-temps. Il y a juste eu une petite déconcentration juste avant la mi-temps, et encore. On a commencé à un peu paniquer à la reprise vu notre passé mais on a décidé de ne pas prendre de risque. On a été solide pour tenir le score. C’est une belle victoire d’équipe."

Les esprits se sont visiblement échauffés en fin de rencontre pour Wavre-Limal. Après un premier avertissement de l’arbitre à la 85e minute, l’entraîneur Cédric Vanton s’est fait exclure dans les arrêts de jeu. Quelques minutes avant, à la fin du temps réglementaire, c’est le capitaine Régis Nicaise qui est renvoyé dans les vestiaires.

ES Braine – Villers2-1

Buts: Van Roy sur pen. (0-1, 44'), Delestienne (1-1, 57'), Lombardo (2-1, 67').

Après une mi-temps équilibrée et un but encaissé sur penalty, les Brainois ont réagi au bon moment selon leur entraîneur Michael Ghion.

"Rentrer dans les vestiaires à 0-1, ça fait un peu mal. On a donc décidé de changer un peu tactiquement à la pause et je pense qu’au retour sur le terrain, on a pris Villers à la gorge d’une certaine manière. On a montré beaucoup d’intensité. Sur l’ensemble de la deuxième mi-temps, cette victoire collective est méritée."

Déception du côté de Villers. Selon le T1 du jour Ronald Pigeon, qui remplace Frédéric Balan pour l’occasion, les joueurs n’ont rien eu à revendiquer en deuxième période.

"On est très déçu, on n’a vraiment pas été bon. C’était un jour off pour tout le monde. On arrive pourtant à tenir la route en première mi-temps. Mais Braine est clairement passé au-dessus de nous ensuite. On peut dire qu’ils ont eu la rage que nous, on n’a pas forcément eue. C’est dommage parce que je pense que c’était un adversaire à notre portée mais il faut avouer qu’ils ont été meilleurs que nous."