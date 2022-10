Aux clubs de s’arranger pour avancer ou reculer leurs rencontres, ce que beaucoup ont décidé de faire le samedi 26 novembre à différents moments de la journée, chose exceptionnellement acceptée par les instances fédérales. Mais d’autres rencontres ont également trouvé place dans le calendrier ce mardi 1er novembre.

On jouera donc au foot ce mardi, tant à l’échelon national avec un intéressant Braine – Gosselies mais également en provinciale mais pas en P3B. Initialement programmés ce mardi après-midi, la rencontre opposant Ittre à Etterbeek B et le derby entre Waterloo Lion’s et Waterloo B se disputeront finalement et respectivement le jeudi 10 novembre à 20h et le dimanche 27 à 17 h.

Également au programme, la Coupe de Brabant, avec les quarts de finale chez les hommes et les huitièmes chez les femmes. Ici, chez les messieurs, on suivra avec beaucoup d’attention les performances de Genappe et Perwez.

Le programme de ce mardi sur les terrains du Brabant et de Bruxelles:

Coupe de Brabant hommes (1/4 finale)

15.00 Genappe – Saint-Michel

15.00 Auderghem – Sporting Bruxelles

15.00 Perwez – Saint-Josse

15.00 Kosova – Evere

Coupe de Brabant dames (1/8e finale)

Perwez – Unionfft 0-5

14h30 Mont-Saint-Guibert – BX Bruxelles

14.30 Lasne-Ohain – FC Schaerbeek

14.30 Maccabi B – Maccabi A

14.30 WS Woluwe C – WS Woluwe D

14.30 Saint-Michel – Wolves Brussels

19.30 Nivelles – Irlande Auderghem

20h30 Jodoigne A – Jodoigne B, (lundi 7/11)

Championnat national

D2 ACFF

14.30 Dison – U 23 Union

14.30 U23 Seraing – Binche

D3A ACFF

14.30 RCS Brainois – Gosselies

Championnat provincial

Provinciale 1

14.30 Tubize-Braine B – NSeth Berchem

15.00 Etterbeek – Grez-Doiceau

Provinciale 2B

14.30 Saintes – Waterloo

15.00 Stéphanois – Braine B

Provinciale 3C

14.30 Bierges – Huppaye B

15.00 Ottignies – Stade Everois B

15.00 RC White Woluwe – Boitsfort B

Provinciale 3D

15.00 Perwez B – Wavre-Limal B

19.30 Mont-Saint-Guibert – Grez-Doiceau B