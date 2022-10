OTTIGNIES: Snackaert 5, Habimana 7, Beckers 6 (2x3), Demolder 0, Pirlot 1, Balza 2, Halloy 6, Cordi H. 10, Ishimwe 2, Cordi M. 4, Leroy 8.

La jeunesse ottintoise n’a pas démérité face à Ciney ce week-end pour la sixième journée de championnat en régionale 2B dames.

L’absence pour blessure de joueuses clés a toutefois été fatale à l’équipe de Sarah Dochez. "Cela se ressent sur le plan offensif, soulignait la coach à l’issue de la rencontre. Les joueuses actuellement blessées apportaient les points nécessaires à la victoire."

Ottignies a résisté durant trois quart-temps, avant de baisser pavillon aussi bien défensivement qu’offensivement. "On a calé en défense et devant, on n’a plus marqué. Du coup, l’écart s’est creusé", notait Sarah Dochez.

Et s’il n’y a pas de regrets à avoir par rapport à la victoire, la coach ottintoise aurait aimé voir un visage quelque peu différent de ses troupes, notamment dans le dernier quart (11-21). "Il y a un petit manque d’agressivité au niveau défensif. Et offensivement, les joueuses qui doivent se montrer n’ont pas suffisamment attaqué l’anneau. C’est dommage et les regrets qu’on peut avoir, c’est au niveau de l’écart final qui aurait pu être moindre."

Au classement, le Rebond reste bloqué en bas de tableau avec deux succès en six rencontres.