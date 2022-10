Et de quatre pour la RUTB ! Les hommes de Mohamed Bouhmidi ont remporté leur quatrième victoire de suite contre Solières. Mais le plus important pour le T1 Tubizien, c’est de n’avoir toujours pas encaissé lors de ces quatre rencontres. "C’est le point le plus positif parce que c’est quand même une performance exceptionnelle de ne prendre aucun but en quatre matches. Je dis toujours à mes joueurs que les équipes qui jouent le top, ce sont les meilleures défenses."

Dès le début de la rencontre, les Blanc et Or ont imposé leur rythme, sans pour autant être dangereux. Il a fallu attendre quelques minutes avant la mi-temps afin que le buteur attitré Ismaïl El Omari ouvre la marque après un cafouillage dans le grand rectangle. Une fois lancés, les Tubiziens ont rapidement accéléré la cadence. C’est d’ailleurs tout naturellement que le défenseur Delhaye a mis sa tête pour offrir le second but de son équipe quelques minutes après la pause. Pour assurer un peu plus la victoire, un autre défenseur, Clinsor Djouguela, a mis le troisième et dernier but de la rencontre sur une belle frappe croisée.

Une victoire qui fait sourire Mohamed Bouhmidi, même s’il espérait un peu plus de la part de ses joueurs dès l’entame du match. "J’étais un peu déçu du rythme au début. Le premier but vient de manière méritée, même si on n’était pas dans la domination. Je les ai quand même un peu secoués à la pause et on est rentré tout de suite, on s’est créé des espaces et on a vu ce que ça a donné."

Le T1 de Solières Pascal Bairamjan considère quant à lui qu’il y avait mieux à faire après la pause, quand quasiment tout était encore à faire. "On commence bien la rencontre pourtant, on a même quelques occasions. C’était une première mi-temps encourageante d’ailleurs. Mais on a fait des mauvais choix en seconde période, et ce deuxième but nous a coupé les jambes."

Les bulletins des Tubiziens

De Bie (7), Djouguela (7,5), Delhaye (7,5), Patris (6,5), Mukendi (6,5), Aarab (6,5), Denayer (7), Van Onsem (6,5), Tepe (6,5), Giusto (7), El Omari (7,5), Leite (6,5).