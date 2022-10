D1 Dames: Le Standard était trop fort pour un Chastre en manque d'agressivité

Les Chastroises n’ont pas existé dans ce match puisque le marquoir indiquait déjà 3-0 après vingt minutes. « Au-delà des nombreuses absences de notre côté, le Standard a sorti la grosse artillerie et on s’est fait balader, indique le coach, Michaël Verstraelen. Cela dit, j’avais demandé davantage d’agressivité saine mais à l’exception de l’une ou l’autre fille, ce fut top gentil pour la D1 et à partir de là, c’est compliqué de développer quoi que ce soit. »