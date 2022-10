BRAINE-L’ALLEUD A: Kevin Vissers (B0 – 4 victoires), Guillaume-Ammanuel Diouf (B0 – 4 v.), Niels Veldekens (B0 – 3 v.), Noah Du Pietro (B0 – 3 v.).

Astrid Herstal était cinquième du classement de la nationale 1 avant sa visite samedi soir à Braine-l’Alleud, avec un petit point d’avance sur l’équipe brainoise. La rencontre s’annonçait donc équilibrée. "Nos adversaires peuvent aligner Vincent Lenoir (série A) et Julien Bonniver (C0), mais ils n’étaient pas présents. Ils ont joué avec un C2. Cela nous a facilité la tâche", indiquait Guillaume-Emmanuel Diouf, transféré cette saison à Braine-l’Alleud en provenance de Champ-d’En Haut. "Champ d’En Haut a déclaré forfait à mi-saison l’année dernière. J’ai suivi les cours d’entraîneur avec Fabio Tuzzato et Xavier Pireaux. Je suis venu comme sparring lors de stages à Braine-l’Alleud. J’ai donné ensuite des entraînements lorsque j’ai habité Bruxelles et je suis arrivé naturellement dans l’équipe", indique-t-il.

Il ne regrette pas son choix. "Cela se passe très bien. Nous avons quatre victoires en six rencontres. Il faut reconnaître que nous avons eu un peu de chance, les adversaires face à qui nous avons gagné sont chaque fois venus déforcés. Il n’empêche, il fallait gagner les matchs. Nous sommes bien positionnés au classement."

L’équipe brainoise occupe la cinquième place du classement. "Nous voulons terminer le plus haut possible, sans l’ambition de monter."

Guillaume-Emmanuel Diouf compte 68,2% de victoires jusqu’ici. "C’est très bien. J’ai perdu deux rencontres à la belle de deux points. Si je les avais gagnées, c’eut été parfait. Mais je suis très content de mes résultats et des résultats de l’équipe. Samedi, j’ai battu Romain Gaspar qui est un très gros C0."