Arbitre: Genti Keljmendi.

Cartes jaunes: Mbolo, Olemans, Cassange, Fievez, Di Sciacca.

Carte rouge: Cassange (2j, 65’).

Buts: Hospied (0-1 et 0-2, 5’ et 12’), Pohl (1-2, 15’), Mangunza (1-3, 16’), Cassange (2-3, 29’), Hospied (2-4, 57’), Romont (2-5, 86’).

JODOIGNE: Bronckart, Vanheukelom (83’ Lallemand), Mbolo, Puttemans, Azzouzi, Olemans (83’ Canaris), Pohl (77’ Gilles), Soriano (21’ Akhal), Beaupain, Congosto, Cassange.

PAYS VERT: Zimine, Nzuzi, Bonnier, Di Sciacca, Leleu (76’ Dubois), Vallera, Fievez, Mundine, Vandeville (17’ Romont), Hospied, Mangunza.

Mais où est donc le Jodoigne flamboyant du début de saison, l’équipe qui alliait le beau jeu aux résultats positifs et qui trônait méritoirement en tête du classement après cinsq journées de championnat ?

Ce dimanche, les Canaris ont livré une prestation indigne de leur début de saison avec un manque d’envie, d’engagement et des erreurs qu’un U 10 n’oserait pas faire. Et l’exclusion de Cassange à l’heure de jeu n’a rien fait pour arranger les choses. "Il y a eu trop d’erreurs individuelles et collectives et des joueurs qui ne savent pas gérer une carte jaune. Les jambes c’est bien mais il faut aussi venir au foot avec sa tête", lance Jérôme Terwagne.

Mené 0-2 après douze minutes de jeu et 2-3 à la mi-temps, Jodoigne aurait pu égaliser à la reprise mais un arrêt exceptionnel de Zimine empêchait la reprise de volée d’Azzouzi de relancer une partie que les Jodoignois ont complètement loupée.

"Je suis dégoûté que les joueurs n’aient pas respecté les consignes ni accepté le plan de jeu, ajoute un coach plus que déçu. Il manque une grosse solidarité dans cette équipe et si ça peut marcher sur le court terme pour gagner des matches, sur la durée cela pose problème. Les joueurs ne forment pas une famille ni un groupe solidaire."

D’après le triste spectacle proposé dimanche, ce n’est clairement pas une question de qualités mais bien d’un état d’esprit défaillant.

La première tranche de Jodoigne, c’est 11/15 puis… 3/15. "Notre 14/15 est meilleur que le 12/15 de la saison dernière à pareille époque, nous sommes capables de sortir de bonnes prestations avec une dynamique positive mais cette équipe n’a pas d’identité et on voit maintenant certains joueurs qui viennent juste pour paraître et peut être rebondir ailleurs après."

Les propos du coach sont durs mais ils tombent peut être au bon moment avant de lancer la deuxième tranche. Bien que… "Le problème est plus profond qu’un match perdu et c’est là-dessus que je suis inquiet par rapport à cette dynamique de groupe que j’essaie d’instaurer. Il faudra repartir sur une base beaucoup plus solidaire."

Les bulletins des Jodoignois

Bronckart (5), Vanheukelom (4), Mbolo (4), Puttemans (4), Azzouzi (4), Olemans (4), Pohl (4), Akhal (5), Beaupain (5), Congosto (5), Cassange (3).