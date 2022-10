Quarts temps: 25-12, 22-23, 14-16, 25-20.

CASTORS BRAINE: Dombret 14, Bonacorsi 12, Kaminski 5, Depaepe 0, Tchatchou 5, Farricelli 5, Szylkrot 12, Bellemans 10, Fransolet 2, Dupont 4, Schwartz 17.

Le début de match est euphorique pour les Brainois (12-5). Saint-Hubert bute sur la bonne défense brainoise, avec à la clé de nombreux ballons de contre pour les Castors qui ne se font pas prier pour filer à 25-12. Cette euphorie se poursuit au début du second quart. Tout réussit aux Castors, à l’image d’un rebond défensif récupéré par Killian Scharwtz qui file seul pour faire 27-14 et même 28-14 (12e) grâce à un bonus. "Nous avons vraiment très bien joué en début de match, résume Gianni Maren, le coach des Castors. Nous avons creusé l’écart avec une défense qui a étouffé notre adversaire. Nous avons su imposer notre rythme. Et puis, Saint-Hubert nous a imposé un faux rythme et nous sommes tombés dans le panneau."

Les Ardennais ont en effet laissé passer l’orage avant de se mettre en action via le duo Rodolphe Legros et Antoine Noël. Les Ardennais gagneront le second quart mais laisseront aux Brainois l’avantage de virer en tête à la pause (47-35).

Les visiteurs ont continué sur leur lancée, sans toutefois vraiment mettre en danger la team brainoise (61-51 à la 30e). Le dernier quart permettra à Gianni Maren de faire tourner son banc et à Killian Schwartz d’améliorer ses stats.

Voilà donc Braine nanti d’un joli 7 sur 7, après une rencontre dont on ne retiendra finalement que les 12 premières minutes. "Nous nous sommes vraiment endormis, admet après coup le coach de Castors Braine. Saint-Hubert a énormément cassé notre rythme, avec des fautes, mais nous avons su gérer notre avance jusqu’au bout. Pourquoi un tel scénario ? Est-ce parce que nous avons dû jouer sur le terrain central ? Est-ce que cela nous a perturbés ? Je ne sais pas. En tout cas, nous voilà avec un 7 sur 7 et c’est très bien."

Profondeville ayant été battu et Mons-Hainaut étant au repos, les Brainois font la très bonne opération du week-end pour s’isoler seul, toujours invaincus, en tête du classement. Et cela tombe bien à une semaine du court déplacement à Nivelles, pour un derby brabançon qui vaudra le détour, et cela d’autant plus que, jusqu’à présent, ce derby n’a pas toujours réussi aux Brainois.